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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Весна

В Белгороде заметно похолодает после почти летнего тепла

4 апреля 2024, 13:52
Фото: 1MI
Весна

Температура в Белгородской области опустится до +13 ˚С

В пятницу установится переменная облачность, без осадков, сообщает МЧС. В регионе заметно похолодает, но сильного ветра уже не будет.
Сюжет
Погода

В пятницу, 5 апреля, на территории Белгородской ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер уже не будет таким сильным: его скорость снизится до 8-13 м/с.

В ночь на пятницу в регионе местами возможны заморозки. Температура составит от -1 ˚С до + 4 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке + 8 ˚С до +13 ˚С.

В Белгороде ближайшей ночью похолодает до +4 ˚С. Днём в пятницу потеплеет до +12 °C.

Что касается сегодняшнего дня, в регионе сохраняется жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 21:00.

Погода ухудшится: на Белгородскую область надвигается штормовой ветер
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