В Белгороде заметно похолодает после почти летнего тепла

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В пятницу, 5 апреля, на территории Белгородской ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер уже не будет таким сильным: его скорость снизится до 8-13 м/с.
В ночь на пятницу в регионе местами возможны заморозки. Температура составит от -1 ˚С до + 4 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке + 8 ˚С до +13 ˚С.
В Белгороде ближайшей ночью похолодает до +4 ˚С. Днём в пятницу потеплеет до +12 °C.
Что касается сегодняшнего дня, в регионе сохраняется жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 21:00.