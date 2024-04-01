Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Белгородской области потеплеет до +27 °C

Июньская жара в апреле: погода вновь удивит белгородцев

1 апреля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области потеплеет до +27 °C

Прогноз погоды на вторник, 2 апреля, опубликовали в региональном МЧС. Температура воздуха поднимется до +27 °C. В Гидрометцентре России пояснили, как долго сохранится в регионе летняя погода.
Сюжет
Погода

Завтра, 2 апреля, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра южного направления ночью достигнут 5-10 м/с, а днём увеличатся до 9-14 м/с.

Температура воздуха в регионе составит +8…+13 °C ночью. Днём белгородцев ожидает почти июньская жара: +22…+27 °C.

В Белгороде во вторник тоже будет тепло. Столбик термометра в ночное время суток остановится на отметке от +10 °C до +12 °C. Днём температура составит +23…+25 °C.

Если верить прогнозу Гидрометцентра, такая летняя погода пробудет в Белгородской области только 2 апреля. Начиная с 3 апреля температура будет колебаться от +12 °C до +17 °C.

Тепло, как в мае: погода в четверг порадует белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Без осадков и тепло: весенняя погода закрепилась в Белгородской областиПогода в конце марта в Белгородской области притворится осеньюКакая погода ожидает белгородцев в последнюю неделю марта?
#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Потепление#Александра Склярова
Подпишитесь
Девять белгородцев ранены после атаки ВСУ
Сегодня, 15:08
Появилось видео из кинотеатра в Белгороде, попавшего под обстрел
Сегодня, 14:42
Восемь МКД, школа и частные дома повреждены в Белгороде после атаки ВСУ
Сегодня, 15:14
В школе в Белгороде выбило окна после дневной атаки ВСУ
Сегодня, 14:05
Прилёт «Вампира» возле «Русича» в Белгороде: рассказ журналиста, попавшего под огонь
Сегодня, 15:26
В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 14:02
"