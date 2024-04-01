Июньская жара в апреле: погода вновь удивит белгородцев

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Завтра, 2 апреля, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра южного направления ночью достигнут 5-10 м/с, а днём увеличатся до 9-14 м/с.
Температура воздуха в регионе составит +8…+13 °C ночью. Днём белгородцев ожидает почти июньская жара: +22…+27 °C.
В Белгороде во вторник тоже будет тепло. Столбик термометра в ночное время суток остановится на отметке от +10 °C до +12 °C. Днём температура составит +23…+25 °C.
Если верить прогнозу Гидрометцентра, такая летняя погода пробудет в Белгородской области только 2 апреля. Начиная с 3 апреля температура будет колебаться от +12 °C до +17 °C.