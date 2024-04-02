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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Ветер

Погода ухудшится: на Белгородскую область надвигается штормовой ветер

2 апреля 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

Спасатели предупреждают белгородцев о сильном ветре

3 апреля осадков не ожидается. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с, сообщает МЧС по Белгородской области.
Сюжет
Погода

В среду, 3 апреля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +14…+19 °C.

По данным Гидрометцентра, в областном центре ночью ожидается до +11 °C, днём — до +16 °C. Старом Осколе температура воздуха ночью и днём так же будет варьироваться от +11 °C до +16 °C. Немного теплее будет в Валуйках: ночью температура опустится до +12 °C, днём ожидается до +18 °C.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Новости Белгорода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Алина Харина
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