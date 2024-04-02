Погода ухудшится: на Белгородскую область надвигается штормовой ветер

По данным Гидрометцентра, в областном центре ночью ожидается до +11 °C, днём — до +16 °C. Старом Осколе температура воздуха ночью и днём так же будет варьироваться от +11 °C до +16 °C. Немного теплее будет в Валуйках: ночью температура опустится до +12 °C, днём ожидается до +18 °C.