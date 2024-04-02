Погода ухудшится: на Белгородскую область надвигается штормовой ветер

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В среду, 3 апреля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +14…+19 °C.
По данным Гидрометцентра, в областном центре ночью ожидается до +11 °C, днём — до +16 °C. Старом Осколе температура воздуха ночью и днём так же будет варьироваться от +11 °C до +16 °C. Немного теплее будет в Валуйках: ночью температура опустится до +12 °C, днём ожидается до +18 °C.