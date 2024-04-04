Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу

«На исторической авансцене будет востребована иная экономическая модель, где отсутствует наёмный труд, появляется трудовая собственность, высшей целью является не прибыль, как при капитализме, и не сильное государство, как при социализме, а благополучие человека, как образа и подобия Творца, а главное — повсеместно торжествует принцип справедливости», — цитата из первой главы книги «Преображение России».