Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Книга «Преображение России»

Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу

4 апреля 2024, 12:12
Фото: Ozon
Книга «Преображение России»

Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко выпустил новую книгу

Бывший глава Белгородской области и действующий сенатор Совфеда представил книгу «Преображение России» в соавторстве с Андреем Щербаковым. В книге 124 страницы.

Евгений Савченко и Андрей Щербаков представили нову. книгу «Преображение России». Согласно описанию, книгу выпустило издательство «Медиарост». Жанр и тематика указаны как социология, политология, обществознание.

Первая глава книги посвящена справедливоцентричной модели экономики в солидарном обществе. Здесь авторы рассуждали о капитализме, социализме и о новой экономической модели, указанной выше.

«На исторической авансцене будет востребована иная экономическая модель, где отсутствует наёмный труд, появляется трудовая собственность, высшей целью является не прибыль, как при капитализме, и не сильное государство, как при социализме, а благополучие человека, как образа и подобия Творца, а главное — повсеместно торжествует принцип справедливости», — цитата из первой главы книги «Преображение России».

Книга выставлена на продажу на известных маркетплейсах и даже получила уже один отзыв. Покупатель пишет: «Если претворить предлагаемые в этой книге реформы в реальность, государство процветало бы, а с ним — и жизнь человеческая».

Напомним, что до этого бывший губернатор Белгородской области выпустил скандальную книгу «Потрясение».

Скандальная книга и подвеска в подарок: за сколько перепродают «Потрясение» Савченко?
Узнать подробнее
Читайте также:
Скандальная книга и подвеска в подарок: за сколько перепродают «Потрясение» Савченко?Статьи есть, поводов нет: «Потрясение» Савченко не проверяли на экстремистские цитатыПрокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги
#Общество#Белгородская область#Евгений Савченко#Новости Белгорода#Книга#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку
Сегодня, 13:06
«Может, и приживётся»: как в Белгороде меняется новый мост на проспекте Ватутина
Сегодня, 09:49
«Невозможное сочетание»: белгородцев просят ехать 50 км/час, но не более 40 км/час
Сегодня, 06:01
В белгородских школах отключают отопление, следующие в очереди — дома
Сегодня, 12:31
ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном под Белгородом, произошёл взрыв
Сегодня, 10:02
"