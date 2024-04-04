Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Евгений Савченко и Андрей Щербаков представили нову. книгу «Преображение России». Согласно описанию, книгу выпустило издательство «Медиарост». Жанр и тематика указаны как социология, политология, обществознание.
Первая глава книги посвящена справедливоцентричной модели экономики в солидарном обществе. Здесь авторы рассуждали о капитализме, социализме и о новой экономической модели, указанной выше.
«На исторической авансцене будет востребована иная экономическая модель, где отсутствует наёмный труд, появляется трудовая собственность, высшей целью является не прибыль, как при капитализме, и не сильное государство, как при социализме, а благополучие человека, как образа и подобия Творца, а главное — повсеместно торжествует принцип справедливости», — цитата из первой главы книги «Преображение России».
Книга выставлена на продажу на известных маркетплейсах и даже получила уже один отзыв. Покупатель пишет: «Если претворить предлагаемые в этой книге реформы в реальность, государство процветало бы, а с ним — и жизнь человеческая».
Напомним, что до этого бывший губернатор Белгородской области выпустил скандальную книгу «Потрясение».