Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку

«Мы подошли в Росприроднадзор. Нас провели в комнату отдыха, и там состоялась встреча с Каторгиным [и. о. замглавы регионального Росприроднадзора], Алёниной [руководитель регионального филиала ЦЛАТИ] и мной. Мне озвучили штраф в 900 тыс. рублей, а на должностные лица — 217 тыс. рублей. Потом сообщили, что можно объединить их. В ходе разговора показалось, что схема рабочая, что это уже поставлено на поток. Потом рассказали, что в 2024 году будет повторная проверка. Я возмутился, что платить придётся дважды», — цитирует Go31 подсудимого.