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Published Сегодня, 13:06

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Updated Сегодня, 13:08

Эдуард Андросов

Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку

4 апреля 2024, 13:06
Фото: Bel.ru
Эдуард Андросов

Экс-директор цемзавода в Белгороде выступил в суде по делу о взятке

В Октябрьском районном суде Белгорода проходит рассмотрение уголовного дела против бывшего гендиректора цемзавода и экс-депутата Эдуарда Андросова. Его обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику Росприроднадзора. Во время очередного заседания Андросов рассказал, почему он решил дать взятку.

По словам Эдуарда Андросова, проверка на заводе выявила 29 нарушений. Экс-гендиректор пытался решить этот вопрос с минимальными потерями.

«Мы подошли в Росприроднадзор. Нас провели в комнату отдыха, и там состоялась встреча с Каторгиным [и. о. замглавы регионального Росприроднадзора], Алёниной [руководитель регионального филиала ЦЛАТИ] и мной. Мне озвучили штраф в 900 тыс. рублей, а на должностные лица — 217 тыс. рублей. Потом сообщили, что можно объединить их. В ходе разговора показалось, что схема рабочая, что это уже поставлено на поток. Потом рассказали, что в 2024 году будет повторная проверка. Я возмутился, что платить придётся дважды», — цитирует Go31 подсудимого.

Андросов признал вину и заявил, что 500 тыс. рублей, которые он передал должностному лицу, принадлежат не ему, он их занял у друга семьи. Подсудимый также добавил, что им двигало то, что предприятие «старенькое», ему нужно работать, чтобы работники и их семьи не остались без зарплаты.

Также подсудимый рассказал, что встретился с Каторгиным у него в машине, положил конверт между сиденьями и вышел. Уже по дороге в своей машине Андросова задержали сотрудники ФСБ. Он сразу понял, за что, цитирует подсудимого «Открытый Белгород».

Напомним, что во время первого заседания по делу Андросов полностью признал свою вину. Бывшего гендиректора цемзавода и экс-депутата горсовета Белгорода судят по статье 291 УК РФ.

«Всё расскажу». Директор цемзавода в Белгороде Андросов признал в суде свою вину
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