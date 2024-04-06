Сгоревший дом, повреждённая поликлиника: последствия обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:41
Около 5:40 в субботу белгородцы проснулись от звука сирены. После начались взрывы. ПВО сбивала снаряды РСЗО.
Не обошлось без последствий на земле. В Дубовом в Белгородском районе после прилёта загорелся дом. Данных о пострадавших нет.
Повреждения получили здание детской поликлиники №4, бассейн «Луч» и многоквартирный дом на улице Щорса.
Были повреждения и на улице Есенина. Пострадали несколько машин.
Прилёт был и во двор у домов в микрорайоне Улитка. Посекло фасады.