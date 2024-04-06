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Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Сгоревший дом, повреждённая поликлиника: последствия обстрела Белгорода

Сгоревший дом, повреждённая поликлиника: последствия обстрела Белгорода

6 апреля 2024, 03:37
Фото: Bel.ru
Утром 6 апреля город и район снова подверглись обстрелу со стороны Украины.

Около 5:40 в субботу белгородцы проснулись от звука сирены. После начались взрывы. ПВО сбивала снаряды РСЗО.

Не обошлось без последствий на земле. В Дубовом в Белгородском районе после прилёта загорелся дом. Данных о пострадавших нет.

Повреждения получили здание детской поликлиники №4, бассейн «Луч» и многоквартирный дом на улице Щорса.

Фото: Telegram-каналы

Были повреждения и на улице Есенина. Пострадали несколько машин.

Прилёт был и во двор у домов в микрорайоне Улитка. Посекло фасады.

Фото: Telegram-каналы
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