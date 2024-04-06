Виноваты обломки: в Белгороде временно ограничили движение авто

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:37
Сегодня, 6 апреля, на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Система ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Часть обломков от сбитых снарядов упали на дорогу по улице Щорса в Белгороде, из-за чего движение пришлось временно ограничить.
По информации мэра Валентина Демидова, спецслужбы перекрыли участок Щорса от улицы Автомобилистов до Губкина. Взрывотехники уже отработали на месте происшествия.
Движение на участке дороги открыли в восемь часов утра.
Отметим, что при утреннем обстреле Белгорода повреждения зафиксировали в 12 МКД, в детской поликлинике №4, в спортивном комплексе «Луч», в магазинах и в трёх авто. В Белгородском районе также есть разрушения.