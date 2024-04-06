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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Упавший на дорогу обломок от снаряда

Виноваты обломки: в Белгороде временно ограничили движение авто

6 апреля 2024, 06:33
Фото: страница Валентина Демидова
Упавший на дорогу обломок от снаряда

После утреннего обстрела в Белгороде перекрыли движение

Часть обломков от сбитых системой ПВО снарядов упала на дорогу по улице Щорса. Из-за этого было принято решение временно перекрыть участок дороги. Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Сегодня, 6 апреля, на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Система ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Часть обломков от сбитых снарядов упали на дорогу по улице Щорса в Белгороде, из-за чего движение пришлось временно ограничить.

По информации мэра Валентина Демидова, спецслужбы перекрыли участок Щорса от улицы Автомобилистов до Губкина. Взрывотехники уже отработали на месте происшествия.

Движение на участке дороги открыли в восемь часов утра.

Отметим, что при утреннем обстреле Белгорода повреждения зафиксировали в 12 МКД, в детской поликлинике №4, в спортивном комплексе «Луч», в магазинах и в трёх авто. В Белгородском районе также есть разрушения.

Бассейн и детская поликлиника получили повреждения при утреннем обстреле Белгорода
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#Белгородская область#Происшествия#Ограничение движения#Белгород#Валентин Демидов#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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