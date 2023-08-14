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Дом на улице Есенина, пострадавший от взрыва

Губернатор Гладков назвал официальную причину взрыва в Белгороде

14 августа 2023, 06:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дом на улице Есенина, пострадавший от взрыва

Официальной причиной взрыва на Есенина в Белгороде стал беспилотник

Дом, пострадавший из-за БПЛА, проверили специалисты. Несущие конструкции не повреждены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Официальной причиной взрыва на улице Есенина в Белгороде стал украинский беспилотник. Специалисты из БГТУ им. Шухова провели первичное обследование. Несущие конструкции пострадавшего дома не повреждены. Попадание БПЛА подтвердилось.

Накануне коммунальщики убрали обломки, в том числе плитку, которая отвалилась от фасада. Это необходимо для безопасности пешеходов и жителей дома.

14 августа пройдёт повторное обследование, на месте приступят к восстановительным работам. Также специалисты оценят ущерб находившимся неподалёку автомобилям. Власти выплатят компенсации владельцам.

Напомним, при взрыве многоэтажки никто не пострадал. После ЧП за медпомощью никто не обращался. Сам взрыв на Харгоре прозвучал в районе 17:30. Сразу после этого очевидцы стали публиковать фото последствий происшествия.

Известно, что повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей.

Повреждённый беспилотником дом в Белгороде начнут восстанавливать в понедельник
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