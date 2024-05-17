Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом: погибли мать и четырёхлетний ребёнок

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Мать и ребёнок погибли при атаке ВСУ в Белгородском районе. Противник ударил дроном-камикадзе по автомобилю в Октябрьском.
Женщина в результате взрыва погибла на месте. Четырёхлетнего ребёнка на попутных авто доставили в больницу в Белгороде. Однако спасти его не удалось.
Пострадали ещё два человека. Один из них — глава семейства. У него ссадины и шок. От госпитализации мужчина отказался.
Второй пострадавший — водитель авто. У него осколочные ранения правой кисти. Помощь ему оказали на месте.
Напомним, что накануне при ночной атаке ВСУ на Шебекино постралали четыре человека.