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Скорая

Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом: погибли мать и четырёхлетний ребёнок

17 мая 2024, 04:11
Фото: 1MI
Скорая

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Трагедия произошла в Октябрьском. Женщина погибла на месте после взрыва, ребёнка пытались спасти врачи. Пострадали ещё два человека — отец семейства и водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мать и ребёнок погибли при атаке ВСУ в Белгородском районе. Противник ударил дроном-камикадзе по автомобилю в Октябрьском.

Женщина в результате взрыва погибла на месте. Четырёхлетнего ребёнка на попутных авто доставили в больницу в Белгороде. Однако спасти его не удалось.

Пострадали ещё два человека. Один из них — глава семейства. У него ссадины и шок. От госпитализации мужчина отказался.

Второй пострадавший — водитель авто. У него осколочные ранения правой кисти. Помощь ему оказали на месте.

Напомним, что накануне при ночной атаке ВСУ на Шебекино постралали четыре человека.

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Шебекино выросло до четырёх
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