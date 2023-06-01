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Улицу оцепили в Белгороде после взрыва: подробности выясняются

1 июня 2023, 13:42
Фото: Bel.ru
Сегодня в начале 16 часов проживающие в районе Харгоры белгородцы услышали громкий свист, а затем и взрыв. Над местом происшествия поднимается дым.

По предварительным данным, есть разрушения дорожного полотна на улице Щорса. На место прибыла полиция, очевидцы сообщают о приехавшей карете скорой помощи.

Как передаёт оказавшийся на месте корреспондент Бел.Ру, взрывной волной выбило окна некоторых квартир и машин. Дорога на данный момент перекрыта — близко к месту происшествия никого не подпускают. Судя по непрекращающемуся звуку сирен, на место стягивают службы спасения.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Сегодня и днём, и ночью белгородцы слышат звуки взрывов. Так, в три часа утра работало ПВО, видели следы в небе и сегодня после обеда. Но гораздо тяжелее приходится Шебекино: несколько дней подряд город под непрерывным огнём ВСУ. По словам местных, город сильно разрушен, не все жители уверены в том, что их жильё осталось целым.

Ночью жители Белгорода проснулись от взрывов: работало ПВО
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