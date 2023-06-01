Улицу оцепили в Белгороде после взрыва: подробности выясняются

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По предварительным данным, есть разрушения дорожного полотна на улице Щорса. На место прибыла полиция, очевидцы сообщают о приехавшей карете скорой помощи.
Как передаёт оказавшийся на месте корреспондент Бел.Ру, взрывной волной выбило окна некоторых квартир и машин. Дорога на данный момент перекрыта — близко к месту происшествия никого не подпускают. Судя по непрекращающемуся звуку сирен, на место стягивают службы спасения.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Сегодня и днём, и ночью белгородцы слышат звуки взрывов. Так, в три часа утра работало ПВО, видели следы в небе и сегодня после обеда. Но гораздо тяжелее приходится Шебекино: несколько дней подряд город под непрерывным огнём ВСУ. По словам местных, город сильно разрушен, не все жители уверены в том, что их жильё осталось целым.