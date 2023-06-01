Улицу оцепили в Белгороде после взрыва: подробности выясняются

Сегодня и днём, и ночью белгородцы слышат звуки взрывов. Так, в три часа утра работало ПВО, видели следы в небе и сегодня после обеда. Но гораздо тяжелее приходится Шебекино: несколько дней подряд город под непрерывным огнём ВСУ. По словам местных, город сильно разрушен, не все жители уверены в том, что их жильё осталось целым.