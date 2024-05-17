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По Грузскому и Весёлой Лопани в Белгородской области ударили беспилотниками

ВСУ атаковали дронами дом и автомобили белгородцев, произошли взрывы

17 мая 2024, 09:39
Фото: 1MI

По Грузскому и Весёлой Лопани в Белгородской области ударили беспилотниками

В Борисовском районе в результате атаки повреждены две машины, в Белгородском районе — хозпостройка и забор. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

17 мая стало известно о двух новых атаках ВСУ. Под ударом оказались Борисовский и Белгородский районы.

Над Грузским с дрона сброшено четыре взрывных устройства. Одно из них не взорвалось. В результате повреждены две машины.

В Весёлой Лопани беспилотник врезался в частное домовладение, произошёл взрыв. Повреждены хозпостройка и забор.

Пострадавших среди мирных жителей в обоих случаях нет.

Минувшей ночью в результате атаки ВСУ дронами погибли белгородка и её четырёхлетний ребёнок. Пострадали ещё два человека. Взрывное устройство ВСУ сбросили прямо на автомобиль.

Кроме того, в Бессоновке в результате падения БПЛА и последующего взрыва произошёл пожар на АЗС.

Губернатор опубликовал памятку о том, как нужно вести себя при атаке дронов. По его словам, в последнее время в регионе таких ударов становится всё больше.

Памятка, что нужно делать при атаке дроновПамятка, что нужно делать при атаке дронов
Памятка, что нужно делать при атаке дронов
Фото: страница губернатора в соцсети
На автозаправочной станции под Белгородом произошёл взрыв после атаки дрона
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