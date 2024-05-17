ВСУ атаковали дронами дом и автомобили белгородцев, произошли взрывы

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
17 мая стало известно о двух новых атаках ВСУ. Под ударом оказались Борисовский и Белгородский районы.
Над Грузским с дрона сброшено четыре взрывных устройства. Одно из них не взорвалось. В результате повреждены две машины.
В Весёлой Лопани беспилотник врезался в частное домовладение, произошёл взрыв. Повреждены хозпостройка и забор.
Пострадавших среди мирных жителей в обоих случаях нет.
Минувшей ночью в результате атаки ВСУ дронами погибли белгородка и её четырёхлетний ребёнок. Пострадали ещё два человека. Взрывное устройство ВСУ сбросили прямо на автомобиль.
Кроме того, в Бессоновке в результате падения БПЛА и последующего взрыва произошёл пожар на АЗС.
Губернатор опубликовал памятку о том, как нужно вести себя при атаке дронов. По его словам, в последнее время в регионе таких ударов становится всё больше.