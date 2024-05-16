Выбило окна в квартире и пострадал автомобиль: Белгород атаковал беспилотник ВСУ

Около 17:00 над Белгородом и Белгородским районом сбили два БПЛА самолётного типа. В областном центре один беспилотник упал на проезжую часть, но не сдетонировал. При этом в квартире одного многоквартирного дома выбило окна. Также повреждения получила одна машина.