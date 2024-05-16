Выбило окна в квартире и пострадал автомобиль: Белгород атаковал беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Около 17:00 над Белгородом и Белгородским районом сбили два БПЛА самолётного типа. В областном центре один беспилотник упал на проезжую часть, но не сдетонировал. При этом в квартире одного многоквартирного дома выбило окна. Также повреждения получила одна машина.
Второй беспилотник система ПВО сбила в районе села Пушкарное Белгородского района. В обоих случаях никто не пострадал.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки под обстрелы ВСУ попали 10 районов Белгородской области. В итоге повреждения получили 34 транспортных средства, 62 частных дома и 13 многоэтажек.