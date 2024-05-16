Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Над Белгородом и районом сбили два БПЛА самолётного типа

Выбило окна в квартире и пострадал автомобиль: Белгород атаковал беспилотник ВСУ

16 мая 2024, 16:23
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Над Белгородом и районом сбили два БПЛА самолётного типа

О последствиях сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что никто не пострадал.

Около 17:00 над Белгородом и Белгородским районом сбили два БПЛА самолётного типа. В областном центре один беспилотник упал на проезжую часть, но не сдетонировал. При этом в квартире одного многоквартирного дома выбило окна. Также повреждения получила одна машина.

Второй беспилотник система ПВО сбила в районе села Пушкарное Белгородского района. В обоих случаях никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки под обстрелы ВСУ попали 10 районов Белгородской области. В итоге повреждения получили 34 транспортных средства, 62 частных дома и 13 многоэтажек.

После падения обломков сбитого БПЛА под Белгородом загорелась крыша дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Водителей попросили воздержаться от поездок по дороге под Белгородом из-за атак БПЛАДва промышленных предприятия в Белгородской области пострадали при атаке БПЛА«Вампиры» и беспилотники запускали ВСУ по Белгороду и району минувшей ночью
#Кристина Семенчук#Белгородский район#Машина#Многоквартирный дом#Беспилотник#Последствия#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Глава региона
Подпишитесь
Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком
Сегодня, 13:54
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность
Сегодня, 14:22
В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Сегодня, 13:01
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Сегодня, 14:31
Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
Сегодня, 12:43
"