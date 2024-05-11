«Вампиры» и беспилотники запускали ВСУ по Белгороду и району минувшей ночью

10 мая для атаки на Белгородскую область ВСУ впервые применили управляемые авиационные бомбы. Возможно, это связано с активизацией боевых действий со стороны ВС РФ в направлении Харькова и Волчанска. Мы рассказывали, что происходило там утром пятницы. О ситуации на сегодня готовим новую публикацию.