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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

обстрел Белгорода

«Вампиры» и беспилотники запускали ВСУ по Белгороду и району минувшей ночью

11 мая 2024, 06:25
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО и с помощью БПЛА

С первых минут наступившего 11 мая Белгород и ближайшие районы оказались под огнём ВСУ. Были раненые среди мирных жителей, повреждения получили несколько десятков домов.

С полуночи субботы ВСУ несколько раз обстреляли Белгород и район. По данным Министерства обороны РФ для атаки уже традиционно применяли реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотные летательные аппараты. Расчёты ПВО сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА противника.

Без последствий, к сожалению, не обошлось. Ранения получили восемь жителей Новосадового и Дубового в Белгородском районе. Пятеро из них попали в больницы. Повреждения получили почти 50 частных домовладений в Белгородском районе.

10 мая для атаки на Белгородскую область ВСУ впервые применили управляемые авиационные бомбы. Возможно, это связано с активизацией боевых действий со стороны ВС РФ в направлении Харькова и Волчанска. Мы рассказывали, что происходило там утром пятницы. О ситуации на сегодня готовим новую публикацию.

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Восемь человек получили ранения при ночном обстреле Белгорода и района
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