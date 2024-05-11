«Вампиры» и беспилотники запускали ВСУ по Белгороду и району минувшей ночью

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
С полуночи субботы ВСУ несколько раз обстреляли Белгород и район. По данным Министерства обороны РФ для атаки уже традиционно применяли реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотные летательные аппараты. Расчёты ПВО сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА противника.
Без последствий, к сожалению, не обошлось. Ранения получили восемь жителей Новосадового и Дубового в Белгородском районе. Пятеро из них попали в больницы. Повреждения получили почти 50 частных домовладений в Белгородском районе.
10 мая для атаки на Белгородскую область ВСУ впервые применили управляемые авиационные бомбы. Возможно, это связано с активизацией боевых действий со стороны ВС РФ в направлении Харькова и Волчанска. Мы рассказывали, что происходило там утром пятницы. О ситуации на сегодня готовим новую публикацию.
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