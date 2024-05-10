Бои в Харьковской области у белгородского приграничья: что известно на этот час

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Рано утром 10 мая в Telegram-каналах начали публиковать посты об активизации действий российских военных на белгородском приграничье. При этом сообщалось, что бои идут на территории Харьковской области севернее Харькова со стороны Белгорода, а также со стороны Шебекинского округа и Валуйского округа — в направлении Волчанска.
На два часа дня не все сообщения получили подтверждение. Но обострение на украинской территории за границей Белгородской области можно считать фактом. Официальные комментарии от Минобороны стоит ожидать, вероятно, в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине 11 мая.
Подтвердил информацию о ходе боёв на нескольких участках линии боевого соприкосновения глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он попросил всех жителей приграничных населённых пунктов по обе стороны границы максимально соблюдать меры безопасности.
Украинские ресурсы тоже сообщали об обострении ситуации на границе. Один из Telegram-каналов опубликовал карту, на которой в серой зоне отмечены ряд населённых пунктов Харьковской области, которые больше не находятся под контролем ВСУ. Это Стрелечья и Пыльная на границе с Белгородским районом и Плетёновка, находящаяся в километре от границы с Шебекинским округом и в трёх километрах от Волчанска. Позже тот же ресурс публиковал карту с находящимся в серой зоне населённым пунктом Красное за Стрелечьей и Пыльной.
Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что власти эвакуируют мирное население.
Минобороны Украины сообщило, что в 5 часов утра ВС РФ попытались прорвать линию обороны, но все атаки якобы были отражены и идут бои разной степени интенсивности. Позже с похожим сообщением выступил и президент Украины Зеленский.
С вечера 9 мая российская артиллерия и авиация поражала цели в приграничных населённых пунктах Харьковской области. Военные ресурсы сообщали о целях в Гоптовке, Стрелечьей, Борисовке, Лукьянцах, Волчанске, Гатище, Огурцово и Липцах. Последние наиболее удалённы от границы с Россией — в девяти километрах. Telegram-каналы, ориентированные на публикации по теме белгородского приграничья, публиковали видео с поражением объектов в Волчанске и рядом с ним, а также о подрыве моста у села Зыбино под Волчанском.
Просим внимательно фильтровать поступающую информацию и доверять только проверенным источникам.