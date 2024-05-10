Бои в Харьковской области у белгородского приграничья: что известно на этот час

Украинские ресурсы тоже сообщали об обострении ситуации на границе. Один из Telegram-каналов опубликовал карту, на которой в серой зоне отмечены ряд населённых пунктов Харьковской области, которые больше не находятся под контролем ВСУ. Это Стрелечья и Пыльная на границе с Белгородским районом и Плетёновка, находящаяся в километре от границы с Шебекинским округом и в трёх километрах от Волчанска. Позже тот же ресурс публиковал карту с находящимся в серой зоне населённым пунктом Красное за Стрелечьей и Пыльной.