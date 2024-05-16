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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Пожар, фото тематическое

После падения обломков сбитого БПЛА под Белгородом загорелась крыша дома

16 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе

Происшествие случилось в Таврово. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

В Белгородском районе 16 мая сбили украинский беспилотник самолётного типа. При падении его обломков загорелась крыша частного дома в Таврово. Пожарные уже на месте и приступили к тушению.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО. Пострадали двое мирных жителей. Разрушения зафиксировали в восьми частных домах, одной квартире. Из-за прямого попадания загорелись гараж и легковое авто.

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