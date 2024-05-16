После падения обломков сбитого БПЛА под Белгородом загорелась крыша дома

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
В Белгородском районе 16 мая сбили украинский беспилотник самолётного типа. При падении его обломков загорелась крыша частного дома в Таврово. Пожарные уже на месте и приступили к тушению.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО. Пострадали двое мирных жителей. Разрушения зафиксировали в восьми частных домах, одной квартире. Из-за прямого попадания загорелись гараж и легковое авто.