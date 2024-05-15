Белгородских педагогов научат управлять беспилотниками

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Около 2,5 тысячи педагогов пройдут профессиональную переподготовку в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Курсы пройдут учителя из более чем 520 школ и 30 колледжей со всей России, включая Белгородскую область. Планируется, что к 2030 году в стране будет насчитываться около миллиона специалистов по беспилотным технологиям.
Всего педагоги будут обучаться 268 академических часов. За это время их познакомят с устройством и принципами работы беспилотников, с основами программирования, ремонтом дронов и правовыми аспектами воздушной навигации. Не обойдётся и без практики: учителя освоят навыки пилотирования в симуляторе и с реальными беспилотниками.
По итогам обучения каждому педагогу вручат дипломы о профессиональной переподготовке, после чего они начнут внедрять полученные знания в учебный процесс.