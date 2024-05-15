Белгородских педагогов научат управлять беспилотниками

Всего педагоги будут обучаться 268 академических часов. За это время их познакомят с устройством и принципами работы беспилотников, с основами программирования, ремонтом дронов и правовыми аспектами воздушной навигации. Не обойдётся и без практики: учителя освоят навыки пилотирования в симуляторе и с реальными беспилотниками.