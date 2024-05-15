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Управление беспилотником

Белгородских педагогов научат управлять беспилотниками

15 мая 2024, 13:36
Фото: 1MI
Управление беспилотником
Обучение стартует в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Со всей России планируется обучить около 2,5 тыс. педагогов, отметили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Около 2,5 тысячи педагогов пройдут профессиональную переподготовку в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Курсы пройдут учителя из более чем 520 школ и 30 колледжей со всей России, включая Белгородскую область. Планируется, что к 2030 году в стране будет насчитываться около миллиона специалистов по беспилотным технологиям.

Всего педагоги будут обучаться 268 академических часов. За это время их познакомят с устройством и принципами работы беспилотников, с основами программирования, ремонтом дронов и правовыми аспектами воздушной навигации. Не обойдётся и без практики: учителя освоят навыки пилотирования в симуляторе и с реальными беспилотниками.

По итогам обучения каждому педагогу вручат дипломы о профессиональной переподготовке, после чего они начнут внедрять полученные знания в учебный процесс.

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