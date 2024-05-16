Раненые белгородцы, сгоревшие дома и авто. Что известно о новой атаке ВСУ?

Posted Сегодня, 21:46
Published Сегодня, 21:46
Modified Сегодня, 21:48
Updated Сегодня, 21:48
Вечером 15 мая ВСУ атаковали город Шебекино. Фотографии последствий начал публиковать автор Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино»: по его информации, пострадали несколько человек, сгорел один автомобиль и оказался полуразрушен один частный дом.
Позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела ранения получили два местных жителя: у одного мужчины осколочное ранение левой кисти, у второго — осколочное ранение спины. Бригады скорой помощи везут их в медучреждения Белгорода.
В городе загорелся гараж на территории честного дома и один легковой автомобиль — пожарные уже приступили к тушению. Также повреждения получили восемь домовладений: один из них частично разрушен, в остальных повреждены окна, фасады и кровли. В одной квартире МКД выбило окна, посекло четыре авто.
В городе продолжат подомовой обход в светлое время суток, работают оперативные службы.