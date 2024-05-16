Раненые белгородцы, сгоревшие дома и авто. Что известно о новой атаке ВСУ?

В городе загорелся гараж на территории честного дома и один легковой автомобиль — пожарные уже приступили к тушению. Также повреждения получили восемь домовладений: один из них частично разрушен, в остальных повреждены окна, фасады и кровли. В одной квартире МКД выбило окна, посекло четыре авто.