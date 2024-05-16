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Published Сегодня, 21:46

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Updated Сегодня, 21:48

В ходе очередной атаки ВСУ пострадали два белгородца

Раненые белгородцы, сгоревшие дома и авто. Что известно о новой атаке ВСУ?

15 мая 2024, 21:46
Фото: 1MI

В ходе очередной атаки ВСУ пострадали два белгородца

Шебекино оказалось под огнём ВСУ ближе к ночи 15 мая. Фотографии последствий начали публиковать местные Telegram-каналы. Глава региона рассказал о повреждениях и пострадавших на своей странице в социальных сетях.
Сюжет
Обстрел

Вечером 15 мая ВСУ атаковали город Шебекино. Фотографии последствий начал публиковать автор Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино»: по его информации, пострадали несколько человек, сгорел один автомобиль и оказался полуразрушен один частный дом.

Позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела ранения получили два местных жителя: у одного мужчины осколочное ранение левой кисти, у второго — осколочное ранение спины. Бригады скорой помощи везут их в медучреждения Белгорода.

В городе загорелся гараж на территории честного дома и один легковой автомобиль — пожарные уже приступили к тушению. Также повреждения получили восемь домовладений: один из них частично разрушен, в остальных повреждены окна, фасады и кровли. В одной квартире МКД выбило окна, посекло четыре авто.

В городе продолжат подомовой обход в светлое время суток, работают оперативные службы.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Вечером ВСУ атаковали сразу три белгородских села
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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