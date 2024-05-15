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Published Сегодня, 18:57

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Предприятие, частные дома и автомобили пострадали из-за вечерней атаки ВСУ

Вечером ВСУ атаковали сразу три белгородских села

15 мая 2024, 18:57
Фото: Изображение Midjourney

Предприятие, частные дома и автомобили пострадали из-за вечерней атаки ВСУ

Повреждения зафиксировали в одном селе Борисовского района и в двух — Грайворонского городского округа. Обошлось без пострадавших. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 15 мая, три села Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших, отметил губернатор области Вячеслав Гладков.

В селе Цаповка Борисовского района после атаки FPV-дроном частичные повреждения корпусов и технологического оборудования зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Грайворонском округе из-за атаки дроном-камикадзе в селе Новостроевка-Первая пострадало одно авто, а в селе Новостроевка-Вторая из-за падения и детонации дрона — три частных дома и две машины.

На месте происшествий работают оперативные службы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Борисовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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