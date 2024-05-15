Вечером ВСУ атаковали сразу три белгородских села

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Сегодня, 15 мая, три села Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших, отметил губернатор области Вячеслав Гладков.
В селе Цаповка Борисовского района после атаки FPV-дроном частичные повреждения корпусов и технологического оборудования зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия.
В Грайворонском округе из-за атаки дроном-камикадзе в селе Новостроевка-Первая пострадало одно авто, а в селе Новостроевка-Вторая из-за падения и детонации дрона — три частных дома и две машины.
На месте происшествий работают оперативные службы.