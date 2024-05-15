Водителей попросили воздержаться от поездок по дороге под Белгородом из-за атак БПЛА

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Глава Борисовского района попросил жителей и гостей района воздержаться от передвижения по дороге, ведущей от села Зозули в сторону села Грузское и от села Зозули в сторону села Беленькое. Такое решение связано с угрозой атак беспилотников на транспорт.
Напомним, что сегодня утром, 15 мая, сёла Грузское и Берёзовка попали под атаку дронов. Позже ВСУ ударили дроном-камикадзе по работавшему в поле трактору в Борисовском районе. Затем под атакой снова оказалось село Грузское и Зозули. В последнем пострадала женщина.