Водителей попросили воздержаться от поездок по дороге под Белгородом из-за атак БПЛА

Напомним, что сегодня утром, 15 мая, сёла Грузское и Берёзовка попали под атаку дронов. Позже ВСУ ударили дроном-камикадзе по работавшему в поле трактору в Борисовском районе. Затем под атакой снова оказалось село Грузское и Зозули. В последнем пострадала женщина.