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Беспилотник

Водителей попросили воздержаться от поездок по дороге под Белгородом из-за атак БПЛА

15 мая 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Глава района, попавшего под атаку дронов ВСУ, обратился к белгородцам

Владимир Переверзев попросил жителей региона временно не ездить по дороге от села Зозули в сторону села Грузское и от села Зозули в сторону села Беленькое.

Глава Борисовского района попросил жителей и гостей района воздержаться от передвижения по дороге, ведущей от села Зозули в сторону села Грузское и от села Зозули в сторону села Беленькое. Такое решение связано с угрозой атак беспилотников на транспорт.

Напомним, что сегодня утром, 15 мая, сёла Грузское и Берёзовка попали под атаку дронов. Позже ВСУ ударили дроном-камикадзе по работавшему в поле трактору в Борисовском районе. Затем под атакой снова оказалось село Грузское и Зозули. В последнем пострадала женщина.

Взрыв произошёл после удара дроном-камикадзе по работавшему в поле трактору
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#Алина Харина#Белгородская область#Дорога#Борисовский район#Белгород#Атака ВСУ#Поездки#БПЛА#Владимир Переверзев
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