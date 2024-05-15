Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

ВСУ атаковали дроном-камикадзе трактор в Белгородской области

Взрыв произошёл после удара дроном-камикадзе по работавшему в поле трактору

15 мая 2024, 12:16
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дроном-камикадзе трактор в Белгородской области

Происшествие случилось в Борисовском районе. Трактор загорелся, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

В Борисовском районе произошёл взрыв. ВСУ атаковали дроном-камикадзе работавший в поле трактор.

Пострадавших нет. Сам трактор после взрыва загорелся. На месте работают оперативные службы.

Происшествие случилось в районе Берёзовки. В районе этого села ВСУ 6 мая атаковали дронами-камикадзе автобусы с работниками «Агро-Белогорья». Тогда погибли семь человек, более 40 пострадали.

Ещё один дрон-камикадзе упал и взорвался в Берёзовке сегодня, 15 мая. Повреждены магазин и транспорт, припаркованный рядом с ним.

На фоне действующей во всём регионе ракетной опасности в Белгороде раздались взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
Три человека ранены при атаке дрона: въезд на территорию белгородцы не согласовалиДроны ВСУ атаковали два белгородских села: повреждены машины, магазин и гаражУкраинский FPV-дрон атаковал Шебекино: пострадал многоквартирный дом
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Трактор#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Берёзовка
Подпишитесь
Три человека ранены при атаке дрона: въезд на территорию белгородцы не согласовали
Сегодня, 11:34
Седьмая атака за день: ВСУ ударили по дому белгородцев
Сегодня, 12:49
С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в Белгороде
Сегодня, 10:01
Поезда есть, а билетов нет: смогут ли белгородцы уехать без пересадок на юг летом
Сегодня, 09:34
В 2019 году над дедушкой, что просил укрытия, посмеялись мэр Белгорода и Варламов*
Сегодня, 09:16
«Родители пожалели, что не послушали нас»: Гладков — о вывозе белгородских детей
Сегодня, 11:41
"