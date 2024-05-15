Взрыв произошёл после удара дроном-камикадзе по работавшему в поле трактору

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Борисовском районе произошёл взрыв. ВСУ атаковали дроном-камикадзе работавший в поле трактор.
Пострадавших нет. Сам трактор после взрыва загорелся. На месте работают оперативные службы.
Происшествие случилось в районе Берёзовки. В районе этого села ВСУ 6 мая атаковали дронами-камикадзе автобусы с работниками «Агро-Белогорья». Тогда погибли семь человек, более 40 пострадали.
Ещё один дрон-камикадзе упал и взорвался в Берёзовке сегодня, 15 мая. Повреждены магазин и транспорт, припаркованный рядом с ним.