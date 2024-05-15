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Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

В белгородском селе заметили последствия вечерней атаки ВСУ

После атаки ВСУ жители одной белгородской улицы остались без света

15 мая 2024, 18:22
Фото: 1MI

В белгородском селе заметили последствия вечерней атаки ВСУ

После взрывов разрушения зафиксировали в одном из сёл Белгородского района. Пострадавших нет. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 15 мая, в 19:43 на всей территории Белгородскоц области объявили сигнал ракетной опасности. Жители слышали громкие звуки — работала ПВО.

После уничтожения воздушных целей разрушения выявили в трёх частных домах в селе Петровка Белгородского района. В них выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждения получили линии электро- и газоснабжения. Без света временно остались жители одной улицы.

На месте работают оперативные и аварийные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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