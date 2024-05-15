После атаки ВСУ жители одной белгородской улицы остались без света

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Сегодня, 15 мая, в 19:43 на всей территории Белгородскоц области объявили сигнал ракетной опасности. Жители слышали громкие звуки — работала ПВО.
После уничтожения воздушных целей разрушения выявили в трёх частных домах в селе Петровка Белгородского района. В них выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждения получили линии электро- и газоснабжения. Без света временно остались жители одной улицы.
На месте работают оперативные и аварийные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.