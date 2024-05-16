Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Шебекино выросло до четырёх

Также минувшей ночью по обстрелом оказался город Шебекино. По населённому пункту выпустили семь артиллерийских снарядов и 15 снарядов из «Града». Число пострадавших выросло до четырёх. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и осколочным ранением голени госпитализировали в областную клиническую больницу. Также пострадала женщина, у неё закрытый перелом надколенника. Ещё один мужчина получил осколочное ранение кисти, ещё одна женщина — акубаротравму. Раненых отправили на амбулаторное лечение.