Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Шебекино выросло до четырёх

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15 мая в Белгородском районе пострадали три человека — дрон-камикадзе атаковал движущийся в поле автомобиль между сёлами Нехотеевка и Журавлёвка. Всего в районе во время атак пострадали около 10 автомобилей, 34 частных домовладения, четыре многоквартирных дома.
В Борисовском районе в селе Зозули БПЛА сбросил взрывное устройство на машину, пострадала женщина. В районе повреждены шесть транспортных средств, в том числе трактор. В Грайворонском горокруге во время атак БПЛА пострадали четыре легковые машины.
Также минувшей ночью по обстрелом оказался город Шебекино. По населённому пункту выпустили семь артиллерийских снарядов и 15 снарядов из «Града». Число пострадавших выросло до четырёх. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и осколочным ранением голени госпитализировали в областную клиническую больницу. Также пострадала женщина, у неё закрытый перелом надколенника. Ещё один мужчина получил осколочное ранение кисти, ещё одна женщина — акубаротравму. Раненых отправили на амбулаторное лечение.
Всего в округе за минувшие сутки пострадали 14 автомобилей, 28 частных домов, девять МКД.
Без последствий обошлось в Яковлевском горокруге, Краснояружском, Корочанском районе, Ивнянском, Ракитянском и Волоконовском районах.