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В Шебекино и Новой Таволжанке пока не восстанавливают жильё из-за обстрелов ВСУ

В Шебекино и Новой Таволжанке пока не восстанавливают жильё из-за обстрелов ВСУ

20 мая 2024, 06:54
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. При этом он выразил надежду, что в ближайшее время работы возобновятся.

Как сообщил глава региона, после обстрела Шебекино 19 мая зафиксировано большое количество разрушений. Губернатор также отметил, что последние две недели восстановительные работы в Шебекино и Новой Таволжанке вовсе приостановили из-за ухудшения оперативной обстановки.

При этом Гладков выразил надежду, что в ближайшее время работы возобновятся. В целом завершить их должны до июня, за исключением объектов, где производится новое строительство.

Стоит отметить, что после обстрела Шебекино в городе пострадали 27 машин. Экспертизу по ним должны провести до конца недели.

Напомним, 19 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 мирных жителей. Среди них — четыре ребёнка.

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