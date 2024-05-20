В Шебекино и Новой Таволжанке пока не восстанавливают жильё из-за обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Как сообщил глава региона, после обстрела Шебекино 19 мая зафиксировано большое количество разрушений. Губернатор также отметил, что последние две недели восстановительные работы в Шебекино и Новой Таволжанке вовсе приостановили из-за ухудшения оперативной обстановки.
При этом Гладков выразил надежду, что в ближайшее время работы возобновятся. В целом завершить их должны до июня, за исключением объектов, где производится новое строительство.
Стоит отметить, что после обстрела Шебекино в городе пострадали 27 машин. Экспертизу по ним должны провести до конца недели.
Напомним, 19 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 мирных жителей. Среди них — четыре ребёнка.