Под обстрел ВСУ попал центр города Шебекино: ранены 11 человек

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
19 мая ВСУ из РСЗО обстреляли центр Шебекино. По предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе трое детей.
У 15-летнего парня осколочное ранение ноги, у 12-летнего мальчика — контузия. Бригада скорой доставила их в больницу. У 17-летнего юноши слепое осколочное ранение плеча. Лечение он будет получать амбулаторно.
Также во время обстрела различные осколочные ранения получили пятеро мужчин и три женщины. Пострадавших госпитализировали.
В настоящий момент известно, что в городе были выбиты окна в 98 квартирах семи МКД. Осколками посекло 25 автомобилей.
На месте сейчас находятся оперативные и аварийные службы.