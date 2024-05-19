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Последствия обстрела Шебекино

Под обстрел ВСУ попал центр города Шебекино: ранены 11 человек

19 мая 2024, 16:36
Фото: «Шёпот Шебекино»
Последствия обстрела Шебекино

В Шебекино Белгородской области во время обстрела ВСУ пострадали 11 человек

По городу ударили из РСЗО. Среди раненых есть трое детей. Пострадали семь многоквартирных домов и 25 автомобилей. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

19 мая ВСУ из РСЗО обстреляли центр Шебекино. По предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

У 15-летнего парня осколочное ранение ноги, у 12-летнего мальчика — контузия. Бригада скорой доставила их в больницу. У 17-летнего юноши слепое осколочное ранение плеча. Лечение он будет получать амбулаторно.

Также во время обстрела различные осколочные ранения получили пятеро мужчин и три женщины. Пострадавших госпитализировали.

В настоящий момент известно, что в городе были выбиты окна в 98 квартирах семи МКД. Осколками посекло 25 автомобилей.

На месте сейчас находятся оперативные и аварийные службы.

Фото: "Шёпот Шебекино"
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ
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