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Posted Сегодня, 19:26

Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Страшные кадры: первые минуты после обстрела Шебекино

19 мая 2024, 19:26

Последствия обстрела Шебекино попали на видео

Видео первых минут после обстрела ВСУ белгородского города опубликовал Telegram-канал «Шёпот Шебекино».
Сюжет
Обстрел

На видео попала одна из раненых женщин. Ей вызывали скорую. Жители спускались в подвалы многоквартирных домов, хотя рассказывали, что раньше пережидали ракетную опасность в квартирах.

В результате атаки украинских вооружённых сил в Шебекино пострадали 11 человек. Обстрел производили из РСЗО. Среди раненых — трое детей.

У одного 15-летнего мальчика осколочное ранение ноги, у другого 12-летнего ребёнка контузия. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. У 17-летнего юноши слепое осколочное ранение плеча, его лечение будет проводиться амбулаторно.

Также в результате обстрела несколько мужчин и женщин получили осколочные ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

На данный момент стало известно, что в 98 квартирах семи многоквартирных домов были выбиты окна. Также различные осколки повредили 25 автомобилей.

Белгородское село попало под атаку ВСУ, есть пострадавшие
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