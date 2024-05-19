Страшные кадры: первые минуты после обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
На видео попала одна из раненых женщин. Ей вызывали скорую. Жители спускались в подвалы многоквартирных домов, хотя рассказывали, что раньше пережидали ракетную опасность в квартирах.
В результате атаки украинских вооружённых сил в Шебекино пострадали 11 человек. Обстрел производили из РСЗО. Среди раненых — трое детей.
У одного 15-летнего мальчика осколочное ранение ноги, у другого 12-летнего ребёнка контузия. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. У 17-летнего юноши слепое осколочное ранение плеча, его лечение будет проводиться амбулаторно.
Также в результате обстрела несколько мужчин и женщин получили осколочные ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
На данный момент стало известно, что в 98 квартирах семи многоквартирных домов были выбиты окна. Также различные осколки повредили 25 автомобилей.