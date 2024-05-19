Страшные кадры: первые минуты после обстрела Шебекино

У одного 15-летнего мальчика осколочное ранение ноги, у другого 12-летнего ребёнка контузия. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. У 17-летнего юноши слепое осколочное ранение плеча, его лечение будет проводиться амбулаторно.