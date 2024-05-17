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Под обстрелы ВСУ за минувшие сутки попали 10 районов Белгородчины

На ферме в Белгородской области обнаружили воронку. Ожидается приезд взрывотехников

17 мая 2024, 12:37
Фото: 1MI

Под обстрелы ВСУ за минувшие сутки попали 10 районов Белгородчины

В Корочанском районе в поле обнаружили воронку диаметром около метра. Территория сейчас находится под охраной полицейских. Часть районов попала под атаку дронов и миномётных снарядов. Информацию об обстрелах за прошедшие сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Корочанском районе в поле на территории фермерского хозяйства обнаружили воронку диаметром около метра. Обошлось без последствий. Полицейские сейчас охраняют эту территорию. Ожидается приезд взрывотехников.

В Красногвардейском районе возле села Кулешовка беспилотник сбросил одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет. Также без последствий обошлось в Волоконовском районе, куда ВСУ выпустили девять миномётных снарядов, и Грайворонском горокруге, по которому пришлось 23 прилёта. Помимо этого, в округе сбили БПЛА.

В Борисовском районе за прошедшие сутки под обстрел попали три села — Берёзовка, Грузское и Богун-Городок. Никто не пострадал. В районе повреждены одно частное домовладение и инфраструктурный объект связи.

В Краснояружском районе произошло возгорание сухой травы в результате детонации двух FPV-дронов. Очаг быстро ликвидировали.

В Шебекино пострадала территория сельхозпредприятия. В результате прямого попадания снаряда был повреждён бункер для хранения сырья.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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