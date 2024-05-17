На ферме в Белгородской области обнаружили воронку. Ожидается приезд взрывотехников

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Корочанском районе в поле на территории фермерского хозяйства обнаружили воронку диаметром около метра. Обошлось без последствий. Полицейские сейчас охраняют эту территорию. Ожидается приезд взрывотехников.
В Красногвардейском районе возле села Кулешовка беспилотник сбросил одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет. Также без последствий обошлось в Волоконовском районе, куда ВСУ выпустили девять миномётных снарядов, и Грайворонском горокруге, по которому пришлось 23 прилёта. Помимо этого, в округе сбили БПЛА.
В Борисовском районе за прошедшие сутки под обстрел попали три села — Берёзовка, Грузское и Богун-Городок. Никто не пострадал. В районе повреждены одно частное домовладение и инфраструктурный объект связи.
В Краснояружском районе произошло возгорание сухой травы в результате детонации двух FPV-дронов. Очаг быстро ликвидировали.
В Шебекино пострадала территория сельхозпредприятия. В результате прямого попадания снаряда был повреждён бункер для хранения сырья.