На ферме в Белгородской области обнаружили воронку. Ожидается приезд взрывотехников

В Красногвардейском районе возле села Кулешовка беспилотник сбросил одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет. Также без последствий обошлось в Волоконовском районе, куда ВСУ выпустили девять миномётных снарядов, и Грайворонском горокруге, по которому пришлось 23 прилёта. Помимо этого, в округе сбили БПЛА.