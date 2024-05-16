Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Белгородцы, зарегистрированные по адресу улица Щорса, 55А смогут получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Средства начислят только на основании заявления. Его можно подать в информационном центре, в органах соцзащиты, через «Госуслуги» и МФЦ.
На выплату в 100 тыс. рублей на каждого члена семьи смогут рассчитывать собственники, у кого полностью было утрачено жильё. Подтверждение об утрате жилья будет проходить через региональный минстрой. Выплату также будут перечислять на основании заявления. Куда его подавать, писали выше.
Что касается детей, то они тоже являются получателями выплаты в размере 10 и 100 тыс. рублей. За ребёнка пишут заявление родители. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении и справку формы №8 о том, по какому адресу зарегистрирован ребёнок.
Кроме того, всем собственникам квартир в доме на улице Щорса, 55А положены ежемесячные выплаты за съём жилья. Выплата составит 10 тыс. рублей, для многодетных — 15 тыс. рублей. Средства будут направлены только при наличии договора аренды жилого помещения на территории области.
Также семьи, в которых есть погибшие, получат материальную помощь в размере трёх миллионов рублей. Членам семьи необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с погибшим, сведения о регистрации по месту жительства, справку о смерти, медзаключение о смерти погибшего. Помимо этого, мэрия окажет материальную помощь в размере 150 тыс. рублей семьям погибших на захоронение. Выплата также будет предоставлена на основании заявления.
Выплата в 500 тыс. рублей положена раненым. Материальная помощь предоставляется за ранения, повлёкшие вред здоровью средней степени тяжести и тяжкий вред.
Подробнее о том, какие выплаты положены жителям дома на улице Щорса, 55А и куда нести заявления, смотрите в карточках.