Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Разрушенная на Щорса часть дома

Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?

16 мая 2024, 12:43
Фото: Bel.ru
Разрушенная на Щорса часть дома

Жителям повреждённого дома в Белгороде рассказали, какие им положены выплаты

Белгородцам с регистрацией по адресу улица Щорса, 55А положена материальная помощь. Какая именно и как её получить — читайте в материале.

Белгородцы, зарегистрированные по адресу улица Щорса, 55А смогут получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Средства начислят только на основании заявления. Его можно подать в информационном центре, в органах соцзащиты, через «Госуслуги» и МФЦ.

На выплату в 100 тыс. рублей на каждого члена семьи смогут рассчитывать собственники, у кого полностью было утрачено жильё. Подтверждение об утрате жилья будет проходить через региональный минстрой. Выплату также будут перечислять на основании заявления. Куда его подавать, писали выше.

Что касается детей, то они тоже являются получателями выплаты в размере 10 и 100 тыс. рублей. За ребёнка пишут заявление родители. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении и справку формы №8 о том, по какому адресу зарегистрирован ребёнок.

Кроме того, всем собственникам квартир в доме на улице Щорса, 55А положены ежемесячные выплаты за съём жилья. Выплата составит 10 тыс. рублей, для многодетных — 15 тыс. рублей. Средства будут направлены только при наличии договора аренды жилого помещения на территории области.

Также семьи, в которых есть погибшие, получат материальную помощь в размере трёх миллионов рублей. Членам семьи необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с погибшим, сведения о регистрации по месту жительства, справку о смерти, медзаключение о смерти погибшего. Помимо этого, мэрия окажет материальную помощь в размере 150 тыс. рублей семьям погибших на захоронение. Выплата также будет предоставлена на основании заявления.

Выплата в 500 тыс. рублей положена раненым. Материальная помощь предоставляется за ранения, повлёкшие вред здоровью средней степени тяжести и тяжкий вред.

Подробнее о том, какие выплаты положены жителям дома на улице Щорса, 55А и куда нести заявления, смотрите в карточках.

Выплаты жителям дома на Щорса 55, АВыплаты жителям дома на Щорса 55, А
Выплаты жителям дома на Щорса 55,АВыплаты жителям дома на Щорса 55,А
Выплаты жителям дома на Щорса 55,АВыплаты жителям дома на Щорса 55,А
Выплаты жителям дома на Щорса 55,АВыплаты жителям дома на Щорса 55,А
Выплаты жителям дома на Щорса 55,АВыплаты жителям дома на Щорса 55,А
Выплаты жителям дома на Щорса 55, АВыплаты жителям дома на Щорса 55, А
Выплаты жителям дома на Щорса 55, А
Фото: Мэрия Белгорода
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Узнать подробнее
Читайте также:
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на ЩорсаДемидов назвал возможные сроки возвращения белгородцев домой после трагедии на Щорса«Открыла входную дверь, а там пропасть»: белгородка — про обрушение дома на Щорса
#Алина Харина#Город#Пострадавшие#Погибшие#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Разрушения#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком
Сегодня, 13:54
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность
Сегодня, 14:22
В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Сегодня, 13:01
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Сегодня, 14:31
"