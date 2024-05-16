Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?

Также семьи, в которых есть погибшие, получат материальную помощь в размере трёх миллионов рублей. Членам семьи необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с погибшим, сведения о регистрации по месту жительства, справку о смерти, медзаключение о смерти погибшего. Помимо этого, мэрия окажет материальную помощь в размере 150 тыс. рублей семьям погибших на захоронение. Выплата также будет предоставлена на основании заявления.