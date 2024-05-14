«Открыла входную дверь, а там пропасть»: белгородка — про обрушение дома на Щорса

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Жительница Белгорода Лариса во время взрыва была вместе с дочерью Дарьей в своей квартире, которая находится на восьмом этаже третьего подъезда. В тот момент, когда прозвучала сирена, женщина отвела собаку в ванную комнату, а потом разбудила дочь, и они вместе вышли в коридор. Раздался взрыв.
«Из кухни, из двух спален, из зала вылетели рамы со стёклами. Мы оказались замкнутыми в маленьком коридорчике, всё вокруг летело,» — рассказывает женщина.
Лариса и Дарья провели около двух часов в своей квартире, пока их не эвакуировали спасатели при помощи выдвижной пожарной лестницы. В это время снова прозвучала сирена. Спасателям пришлось временно забраться в квартиру.
По словам белгородки, её дочь до сих пор находится в состоянии шока. Дашу временно отправили в другой город, чтобы она отвлеклась от ситуации.