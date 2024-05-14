Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Обрушенный подъезд МКД в Белгороде

«Открыла входную дверь, а там пропасть»: белгородка — про обрушение дома на Щорса

14 мая 2024, 15:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обрушенный подъезд МКД в Белгороде

Белгородка с дочерью чудом выжили во время атаки на дом со стороны ВСУ

Белгородка Лариса и её дочь Дарья чудом спаслись во время взрыва, позже их эвакуировали по пожарной лестнице. Об этом рассказывает РИА «Новости».

Жительница Белгорода Лариса во время взрыва была вместе с дочерью Дарьей в своей квартире, которая находится на восьмом этаже третьего подъезда. В тот момент, когда прозвучала сирена, женщина отвела собаку в ванную комнату, а потом разбудила дочь, и они вместе вышли в коридор. Раздался взрыв.

«Из кухни, из двух спален, из зала вылетели рамы со стёклами. Мы оказались замкнутыми в маленьком коридорчике, всё вокруг летело,»‎ — рассказывает женщина.

Лариса и Дарья провели около двух часов в своей квартире, пока их не эвакуировали спасатели при помощи выдвижной пожарной лестницы. В это время снова прозвучала сирена. Спасателям пришлось временно забраться в квартиру.

По словам белгородки, её дочь до сих пор находится в состоянии шока. Дашу временно отправили в другой город, чтобы она отвлеклась от ситуации.

Число погибших при обрушении части дома в Белгороде увеличилось до 17
Узнать подробнее
Читайте также:
После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъездаВСУ атаковали дроном-камикадзе баню в Белгородской области
#Маргарита Водолажская#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
Снова эвакуация: на крыше МКД в Белгороде обнаружили подозрительный предмет
Сегодня, 14:26
После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъезда
Сегодня, 10:05
Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый руководитель
Сегодня, 12:52
В нескольких домах Белгорода перенесли сроки отключения горячей воды
Сегодня, 14:42
Старооскольская чиновница может возглавить один из районов Белгородской области?
Сегодня, 13:31
"