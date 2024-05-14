«Открыла входную дверь, а там пропасть»: белгородка — про обрушение дома на Щорса

Жительница Белгорода Лариса во время взрыва была вместе с дочерью Дарьей в своей квартире, которая находится на восьмом этаже третьего подъезда. В тот момент, когда прозвучала сирена, женщина отвела собаку в ванную комнату, а потом разбудила дочь, и они вместе вышли в коридор. Раздался взрыв.