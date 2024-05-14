После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъезда

Пострадавший фрагмент снесут от 1-го до 4-го подъезда — это чуть больше 4 тысяч квадратных метров. На его месте построят новое жильё, также из панельных блоков. Выделят на это почти 350 млн рублей. Такая сумма сформирована по стоимости квадратного метра, утверждённого министерством строительства по итогам второго квартала 2024 года — это чуть больше 85 тысяч рублей за квадратный метр.