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После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъезда

После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъезда

14 мая 2024, 10:05
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
Вячеслав Гладков рассказал о судьбе дома на Щорса 55а, в который упал фрагмент ракеты «Точка-У». На восстановление выделят 350 млн рублей.

Часть дома, в который попал фрагмент ракеты «Точка-У», на Щорса, 55а снесут. Как оказалось, это не цельный дом, а несколько возведённых впритык друг к другу построек. Поэтому, серьёзные повреждения не коснулись некоторой части многоэтажки.

Пострадавший фрагмент снесут от 1-го до 4-го подъезда — это чуть больше 4 тысяч квадратных метров. На его месте построят новое жильё, также из панельных блоков. Выделят на это почти 350 млн рублей. Такая сумма сформирована по стоимости квадратного метра, утверждённого министерством строительства по итогам второго квартала 2024 года — это чуть больше 85 тысяч рублей за квадратный метр.

Вячеслав Гладков обещает, что восстановление закончится меньше чем через год. Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина 15 мая подаст заявление на получение финансирования на постройку дома.

Сейчас жители остальной части дома не могут вернуться домой из-за повреждения теплотрассы. Её смогут восстановить только через два дня, 16–17 мая 2024 года.

Напомним, что в обвалившимся доме, обнаружили тела 16 погибших.

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