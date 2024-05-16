«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса

В результате атаки ВСУ погибла 26-летняя Анастасия Ефремова. В этом дома девушка жила вместе со своей собакой на съёмной квартире. Мать Анастасии рассказала, что в 2014 году их семья была вынуждена покинуть Харьков и переехать в Корочу. После обучения в школе и колледже Анастасия около шести лет трудилась поваром-сушистом в Шебекино. В прошлом году вынуждена была уехать оттуда из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. В Белгороде она также работала поваром в местном кафе.