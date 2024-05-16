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Стихийный мемориал на месте трагедии на улице Щорса в Белгороде

«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса

16 мая 2024, 06:54
Фото: Bel.ru
Стихийный мемориал на месте трагедии на улице Щорса в Белгороде

Родственники погибших белгородцев рассказали об обрушении дома на улице Щорса

Обрушение подъезда МКД в Белгороде унесло жизни 17 человек. Среди погибших — 47-летняя Светлана, которая работала стоматологом, 26-летняя Анастасия и маленькая Аврора, которая вместе с мамой приехала в Белгород из села подальше от обстрелов ВСУ, пишет RT.

14 мая во время разбора завалов обрушившегося подъезда дома на улице Щорса спасатели обнаружили тело ещё одной жертвы трагедии. Ею оказалась 47-летняя Светлана Олейникова, которая работала стоматологом. В момент обрушения дома женщина находилась одна в своей квартире. Именно на её квартиру пришёлся основной удар: стены рухнули внутрь помещения.

«Во всём подъезде квартиры целы более-менее, а в нашей нет стен. 14 мая маму нашли… Она лежала в ванной. Мертва», — рассказала Владислава, старшая дочь погибшей.

У Светланы ещё есть младшая дочь, в момент атаки ВСУ девочка находилась в лагере.

В результате атаки ВСУ погибла 26-летняя Анастасия Ефремова. В этом дома девушка жила вместе со своей собакой на съёмной квартире. Мать Анастасии рассказала, что в 2014 году их семья была вынуждена покинуть Харьков и переехать в Корочу. После обучения в школе и колледже Анастасия около шести лет трудилась поваром-сушистом в Шебекино. В прошлом году вынуждена была уехать оттуда из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. В Белгороде она также работала поваром в местном кафе.

О гибели своих родных сообщил белгородец Дмитрий. В результате крушения дома погибла его восьмилетняя дочь Аврора, жена Екатерина и родители супруги. Мужчина рассказывает, что Екатерина с Авророй уехали в Белгород из села подальше от обстрелов. Дмитрий в момент обстрела был у своей матери в соседнем здании.

«Я первым был на руинах, начали машины толкать, разгребать. Она была лучшей мамой. Когда их тела нашли, она закрывала дочку собой», — рассказывает мужчина.

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