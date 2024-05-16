«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса

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Published Сегодня, 06:54
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14 мая во время разбора завалов обрушившегося подъезда дома на улице Щорса спасатели обнаружили тело ещё одной жертвы трагедии. Ею оказалась 47-летняя Светлана Олейникова, которая работала стоматологом. В момент обрушения дома женщина находилась одна в своей квартире. Именно на её квартиру пришёлся основной удар: стены рухнули внутрь помещения.
«Во всём подъезде квартиры целы более-менее, а в нашей нет стен. 14 мая маму нашли… Она лежала в ванной. Мертва», — рассказала Владислава, старшая дочь погибшей.
У Светланы ещё есть младшая дочь, в момент атаки ВСУ девочка находилась в лагере.
В результате атаки ВСУ погибла 26-летняя Анастасия Ефремова. В этом дома девушка жила вместе со своей собакой на съёмной квартире. Мать Анастасии рассказала, что в 2014 году их семья была вынуждена покинуть Харьков и переехать в Корочу. После обучения в школе и колледже Анастасия около шести лет трудилась поваром-сушистом в Шебекино. В прошлом году вынуждена была уехать оттуда из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. В Белгороде она также работала поваром в местном кафе.
О гибели своих родных сообщил белгородец Дмитрий. В результате крушения дома погибла его восьмилетняя дочь Аврора, жена Екатерина и родители супруги. Мужчина рассказывает, что Екатерина с Авророй уехали в Белгород из села подальше от обстрелов. Дмитрий в момент обстрела был у своей матери в соседнем здании.
«Я первым был на руинах, начали машины толкать, разгребать. Она была лучшей мамой. Когда их тела нашли, она закрывала дочку собой», — рассказывает мужчина.