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Владимир Путин

Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода

17 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путин: планов по взятию Харькова у России сегодня нет

Президент добавил, что то, что сегодня происходит на харьковском направлении, — вина украинских властей. Боевые действия на этом участке глава государства назвал ответом на обстрелы российских регионов. Ответ президента публикует «Коммерсант».
Сюжет
Харьков

Владимир Путин прокомментировал ситуацию, складывающуюся на харьковском направлении. По словам главы государства, сегодня у России нет планов по взятию Харькова.

Президент добавил, что операция, которую сейчас проводят Вооружённые силы РФ на харьковском направлении, — это ответ на обстрелы российских регионов.

Они [ВСУ] обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут! Всё же очевидно: стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону. Мы это и делаем.
Владимир Путин

О планах по созданию такой зоны начали говорить ещё в 2023 году. Вновь о санитарной зоне глава государства вспомнил уже в марте 2024 года, отвечая на вопрос журналистов.

При этом теперь уже экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что мобилизация для этих целей не потребуется.

Путин отреагировал на предложение о присоединении Харькова к Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Владимир Путин#Харьков#Харьковская область#Белгород#Обстрел#Санитарная зона#СВО
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