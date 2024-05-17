Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Владимир Путин прокомментировал ситуацию, складывающуюся на харьковском направлении. По словам главы государства, сегодня у России нет планов по взятию Харькова.
Президент добавил, что операция, которую сейчас проводят Вооружённые силы РФ на харьковском направлении, — это ответ на обстрелы российских регионов.
Они [ВСУ] обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут! Всё же очевидно: стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону. Мы это и делаем.
Владимир Путин
О планах по созданию такой зоны начали говорить ещё в 2023 году. Вновь о санитарной зоне глава государства вспомнил уже в марте 2024 года, отвечая на вопрос журналистов.
При этом теперь уже экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что мобилизация для этих целей не потребуется.