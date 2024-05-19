Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Последствия обстрела Ржевки

Белгородское село попало под атаку ВСУ, есть пострадавшие

19 мая 2024, 17:05
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела Ржевки

Два человека пострадали при обстреле белгородского села Ржевка

Раненую женщину госпитализировали в областную больницу. Ещё один пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрелом ВСУ оказалось село Ржевка Шебекинского горокруга. По предварительной информации, пострадали два человека. Женщину с контузией и проникающими ранениями шеи и плеча отвезли в областную больницу. Ещё один мужчина с осколочным ранением левой стопы самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается.

Один из снарядов попал в четырёхквартирный одноэтажный дом. Второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью. Также сгорел легковой автомобиль, который стоял в гараже. Осколками были повреждены два частных дома и офис семейного врача. Помимо этого, повреждена линия электропередачи.

На месте находятся оперативные и аварийные службы.

Под обстрел ВСУ попал центр города Шебекино: ранены 11 человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел ВСУ попал центр города Шебекино: ранены 11 человекПовреждены машины и окна: Под атаку беспилотника ВСУ попал посёлок СеверныйДевочка пострадала при атаке ВСУ на Белгород. Её госпитализировали
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Ржевка#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Девочка пострадала при атаке ВСУ на Белгород. Её госпитализировали
Сегодня, 14:40
Везут в самое пекло? Белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья
Сегодня, 13:57
ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье
Сегодня, 13:10
Белгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме
Сегодня, 13:27
«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в Белгороде
Сегодня, 12:59
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
17 мая, 13:18
"