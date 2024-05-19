Белгородское село попало под атаку ВСУ, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Под обстрелом ВСУ оказалось село Ржевка Шебекинского горокруга. По предварительной информации, пострадали два человека. Женщину с контузией и проникающими ранениями шеи и плеча отвезли в областную больницу. Ещё один мужчина с осколочным ранением левой стопы самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается.
Один из снарядов попал в четырёхквартирный одноэтажный дом. Второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью. Также сгорел легковой автомобиль, который стоял в гараже. Осколками были повреждены два частных дома и офис семейного врача. Помимо этого, повреждена линия электропередачи.
На месте находятся оперативные и аварийные службы.