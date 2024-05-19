Белгородское село попало под атаку ВСУ, есть пострадавшие

Один из снарядов попал в четырёхквартирный одноэтажный дом. Второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью. Также сгорел легковой автомобиль, который стоял в гараже. Осколками были повреждены два частных дома и офис семейного врача. Помимо этого, повреждена линия электропередачи.