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Беспилотник ВСУ атаковал посёлок Северный в Белгородском районе

Повреждены машины и окна: Под атаку беспилотника ВСУ попал посёлок Северный

19 мая 2024, 15:38
Фото: Bel.ru

Беспилотник ВСУ атаковал посёлок Северный в Белгородском районе

Из мирных жителей никто не пострадал. В многоэтажке было повреждено остекление, также посекло три автомобиля. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

19 мая под атакой ВСУ оказался посёлок Северный в Белгородском районе. В результате падения и детонации БПЛА никто не пострадал.

По предварительным данным, было повреждено остекление в двух квартирах многоэтажки, также осколками посекло три машины.

На месте работают оперативные службы. Продолжается обход территории.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом Белгорода. Из-за взрыва ранения получила 11-летняя девочка.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ
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