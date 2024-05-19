Повреждены машины и окна: Под атаку беспилотника ВСУ попал посёлок Северный

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
19 мая под атакой ВСУ оказался посёлок Северный в Белгородском районе. В результате падения и детонации БПЛА никто не пострадал.
По предварительным данным, было повреждено остекление в двух квартирах многоэтажки, также осколками посекло три машины.
На месте работают оперативные службы. Продолжается обход территории.
Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом Белгорода. Из-за взрыва ранения получила 11-летняя девочка.