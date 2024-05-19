Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Юная белгородка получила ранения при атаке БПЛА

Девочка пострадала при атаке ВСУ на Белгород. Её госпитализировали

19 мая 2024, 14:40
Фото: 1MI

Юная белгородка получила ранения при атаке БПЛА

Украинский беспилотник 19 мая врезался в многоквартирный дом Белгорода. Из-за взрыва ранения получила 11-летняя девочка, играющая на детской площадке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 19 мая, из-за беспилотника, врезавшегося в многоквартирный дом Белгорода, пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке.

С закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки её доставили в детскую областную клиническую больницу. Она находится в средней степени тяжести здоровья, отмечают медики.

В результате взрыва повреждения получили шесть квартир и один автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные службы.

ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в БелгородеПострадали два человека, повреждён храм: что известно о новых последствиях атак ВСУ?Бойцы «Севера» ударили по «Иностранному легиону» и отразили пять контратак ВСУ
#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Везут в самое пекло? Белгородцы просят не возвращать их детей из лагерей Ставрополья
Сегодня, 13:57
ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье
Сегодня, 13:10
Белгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме
Сегодня, 13:27
«Яндекс» убрал с карт обрушенный из-за удара ВСУ подъезд в Белгороде
Сегодня, 12:59
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
17 мая, 13:18
"