Девочка пострадала при атаке ВСУ на Белгород. Её госпитализировали

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Сегодня, 19 мая, из-за беспилотника, врезавшегося в многоквартирный дом Белгорода, пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке.
С закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки её доставили в детскую областную клиническую больницу. Она находится в средней степени тяжести здоровья, отмечают медики.
В результате взрыва повреждения получили шесть квартир и один автомобиль.
На месте происшествия работают оперативные службы.