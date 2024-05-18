Пробиты кровли и стены: белгородское сельхозпредприятие пострадало от обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, 18 мая под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Но есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Там пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждения получило оборудование, сельхозтехника и грузовая машина.
Из-за обстрела есть повреждение на линии электропередачи. Частично без света остаются жители населённых пунктов Красное, Мухин, Панков и Первомайский.
На месте находятся оперативные службы. Подомовой обход продолжается. К ликвидации последствий обстрела аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны РФ.
Сегодня, 18 мая, под обстрел ВСУ попало и село Тишанка Волоконовского района. Из-за атаки повреждения получила линия электропередачи.