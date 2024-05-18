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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие

Пробиты кровли и стены: белгородское сельхозпредприятие пострадало от обстрела ВСУ

18 мая 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало сельхозпредприятие

ЧП произошло в посёлке Красное Шебекинского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Но есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, 18 мая под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Но есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Там пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждения получило оборудование, сельхозтехника и грузовая машина.

Из-за обстрела есть повреждение на линии электропередачи. Частично без света остаются жители населённых пунктов Красное, Мухин, Панков и Первомайский.

На месте находятся оперативные службы. Подомовой обход продолжается. К ликвидации последствий обстрела аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны РФ.

Сегодня, 18 мая, под обстрел ВСУ попало и село Тишанка Волоконовского района. Из-за атаки повреждения получила линия электропередачи.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Волоконовский район#Фасады#Сельхозтехника#Белгород#Повреждения#ВСУ#Электропередача#Мастерские#Населённые пункты#Министерство обороны РФ
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