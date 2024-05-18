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Published Сегодня, 12:31

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Updated Сегодня, 12:33

После атаки ВСУ жители двух белгородских улиц остались без света

После атаки ВСУ жители двух белгородских улиц остались без света

18 мая 2024, 12:31
Фото: 1MI
Противник обстрелял село Тишанка Волоконовского района. Среди мирных жителей никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Но люди нескольких улиц остались без света.
Сюжет
Обстрел

18 мая под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. По данным губернатора, никто не пострадал. Но из-за атаки повреждения получила линия электропередачи.

Без света остались жители двух улиц. К устранению последствий обстрела аварийные службы приступят в ближайшее время.

Напомним, в районе полудня над территорией Белгородской области уничтожили управляемые авиационные бомбы Hammer и противорадиолокационные ракеты HARM. О последствиях на земле не сообщалось.

Погибшие, пострадавшие и разрушения: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
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#Кристина Семенчук#Пострадавшие#Свет#Волоконовский район#Белгород#Обстрел#ВСУ#Электропередача#Аварийные службы
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