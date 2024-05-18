После атаки ВСУ жители двух белгородских улиц остались без света

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
18 мая под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. По данным губернатора, никто не пострадал. Но из-за атаки повреждения получила линия электропередачи.
Без света остались жители двух улиц. К устранению последствий обстрела аварийные службы приступят в ближайшее время.
Напомним, в районе полудня над территорией Белгородской области уничтожили управляемые авиационные бомбы Hammer и противорадиолокационные ракеты HARM. О последствиях на земле не сообщалось.