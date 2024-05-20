Нерадостное воскресенье: 16 белгородцев пострадали из-за обстрелов

Отмечается, что ещё двое белгородцев обратились за помощью к медикам. Всего ранения получили 16 человек, среди них — четыре ребёнка. Шесть человек после оказания амбулаторной помощи отправились домой. Десять пострадавших находятся в медучреждениях, трое из них в тяжелом состоянии, включая одного ребёнка.