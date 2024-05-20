Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

16 белгородцев получили ранения при обстрелах в воскресенье, среди них 4 ребёнка

Нерадостное воскресенье: 16 белгородцев пострадали из-за обстрелов

20 мая 2024, 06:08
Фото: 1MI

16 белгородцев получили ранения при обстрелах в воскресенье, среди них 4 ребёнка

Вчера, 19 мая, в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 человек, включая четверых детей. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что десять белгородцев госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, в том числе один ребёнок.

Вчера, 19 мая, в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что ещё двое белгородцев обратились за помощью к медикам. Всего ранения получили 16 человек, среди них — четыре ребёнка. Шесть человек после оказания амбулаторной помощи отправились домой. Десять пострадавших находятся в медучреждениях, трое из них в тяжелом состоянии, включая одного ребёнка.

«‎Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Медикаменты есть. Если будет необходимость — отправим в Москву», — добавил Вячеслав Гладков.

Также 19 мая около 19:00 средства ПВО над Белгородской областью уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника. Место происшествия и последствия на земле не уточняются.

Белгородское село попало под атаку ВСУ, есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничьеБелгородка неделю не может найти своего отца, проживающего в обрушенном доме
#Маргарита Водолажская#Новости Белгорода#Белгород#Ранения#Атака ВСУ#Мирные жители
Подпишитесь
Жители двух подъездов дома на Щорса в Белгороде пока не смогут вернуться домой
Сегодня, 06:27
«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья
Сегодня, 07:09
В Шебекино и Новой Таволжанке пока не восстанавливают жильё из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 06:54
Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки
Сегодня, 06:18
Экс-депутату Белгорода Сергею Фуглаеву отказали в освобождении из колонии
Сегодня, 07:23
"