Нерадостное воскресенье: 16 белгородцев пострадали из-за обстрелов

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Вчера, 19 мая, в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ещё двое белгородцев обратились за помощью к медикам. Всего ранения получили 16 человек, среди них — четыре ребёнка. Шесть человек после оказания амбулаторной помощи отправились домой. Десять пострадавших находятся в медучреждениях, трое из них в тяжелом состоянии, включая одного ребёнка.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Медикаменты есть. Если будет необходимость — отправим в Москву», — добавил Вячеслав Гладков.
Также 19 мая около 19:00 средства ПВО над Белгородской областью уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника. Место происшествия и последствия на земле не уточняются.