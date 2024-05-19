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Над Белгородской областью сбили один снаряд «Ольхи» и три БПЛА

Над Белгородской областью сбили один снаряд «Ольхи» и три БПЛА

19 мая 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
Около 19:00 средства ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.

Около 19:00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Белгородской областью один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника. Где именно это произошло, не сообщается. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.

Напомним, что примерно в это же время по всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность, работала сирена.

Ранее украинский беспилотник атаковал посёлок Северный. Повреждены три машины и окна в двух квартирах. До этого беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в областном центре. Пострадала 11-летняя девочка.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА#Ольха
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