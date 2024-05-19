Над Белгородской областью сбили один снаряд «Ольхи» и три БПЛА

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Около 19:00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Белгородской областью один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника. Где именно это произошло, не сообщается. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.
Напомним, что примерно в это же время по всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность, работала сирена.
Ранее украинский беспилотник атаковал посёлок Северный. Повреждены три машины и окна в двух квартирах. До этого беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в областном центре. Пострадала 11-летняя девочка.