Над Белгородом было громко. В области объявляли ракетную опасность

Сегодня под атаку беспилотника ВСУ попал посёлок Северный. Были повреждены три машины и окна в двух квартирах. Также беспилотник ВСУ сегодня врезался в многоквартирный дом Белгорода. Из-за взрыва ранения получила 11-летняя девочка.