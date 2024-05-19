Над Белгородом было громко. В области объявляли ракетную опасность

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
19 мая в 18:36 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Местных жителей просили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Горожане начали присылать кадры следов в небе после громких звуков над Белгородом.
В 18:47 поступило сообщение об отбое ракетной опасности.
До этого ракетную опасность в области объявляли в 09:49 и в 10:56.
Сегодня под атаку беспилотника ВСУ попал посёлок Северный. Были повреждены три машины и окна в двух квартирах. Также беспилотник ВСУ сегодня врезался в многоквартирный дом Белгорода. Из-за взрыва ранения получила 11-летняя девочка.