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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

По всей Белгородской области снова объявили ракетную опасность

Над Белгородом было громко. В области объявляли ракетную опасность

19 мая 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney

По всей Белгородской области снова объявили ракетную опасность

Тревогу объявили в 18:36. Белгородцев просили не подходить к окнам и спрятаться в укрытии. Читатели Бел.Ру начали присылать кадры следов в небе.

19 мая в 18:36 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Местных жителей просили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Горожане начали присылать кадры следов в небе после громких звуков над Белгородом.

В 18:47 поступило сообщение об отбое ракетной опасности.

До этого ракетную опасность в области объявляли в 09:49 и в 10:56.

Сегодня под атаку беспилотника ВСУ попал посёлок Северный. Были повреждены три машины и окна в двух квартирах. Также беспилотник ВСУ сегодня врезался в многоквартирный дом Белгорода. Из-за взрыва ранения получила 11-летняя девочка.

Фото: Bel.ru
Второй раз за утро: по всей Белгородской области объявили ракетную опасность
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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