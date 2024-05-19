ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В городе Шебекино Шебекинского городского округа упал и сдетонировал украинский дрон-камикадзе. Повреждения получили три авто и детская площадка. На веранде одного частного дома выбило окна и посекло фасад.
Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На месте работают оперативные службы.
За сегодняшний день под огонь ВСУ также попали Новая Таволжанка Шебекинского округа, Чапаевский и Дроновка Грайворонского округа, Волоконовка Чернянского района и Малое Городище Новооскольского округа. Пострадавших нигде нет.