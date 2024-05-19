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ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье

ВСУ атаковали детскую площадку в белгородском приграничье

19 мая 2024, 13:10
Фото: 1MI
Под огнём оказался город Шебекино. Пострадавших нет, но повреждения получили дом, детская площадка и три авто. Подробнее о случившемся рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В городе Шебекино Шебекинского городского округа упал и сдетонировал украинский дрон-камикадзе. Повреждения получили три авто и детская площадка. На веранде одного частного дома выбило окна и посекло фасад.

Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

На месте работают оперативные службы.

За сегодняшний день под огонь ВСУ также попали Новая Таволжанка Шебекинского округа, Чапаевский и Дроновка Грайворонского округа, Волоконовка Чернянского района и Малое Городище Новооскольского округа. Пострадавших нигде нет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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