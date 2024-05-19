Новой целью ВСУ стал частный дом и линия газоснабжения под Белгородом

Отметим, что это не первая атака ВСУ на регион за сегодняшний день. Первым пострадала кровля храма Сергия Радонежского в Новооскольском округе, затем — частные дома и авто в Чернянском районе. Ночью система ПВО сбила над регионом четыре БПЛА.