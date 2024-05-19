Новой целью ВСУ стал частный дом и линия газоснабжения под Белгородом

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Сегодня, 19 мая, ВСУ атаковали село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Осколками снаряда посекло кровлю, фасад и забор одного частного дома. Пострадала и линия газоснабжения.
На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Отметим, что это не первая атака ВСУ на регион за сегодняшний день. Первым пострадала кровля храма Сергия Радонежского в Новооскольском округе, затем — частные дома и авто в Чернянском районе. Ночью система ПВО сбила над регионом четыре БПЛА.
Кроме того, по всей области дважды объявляли ракетную опасность, однако оба раза она длилась не более 10 минут.