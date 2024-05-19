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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

ВСУ атаковали линию газоснабжения и частный дом в белгородском селе

Новой целью ВСУ стал частный дом и линия газоснабжения под Белгородом

19 мая 2024, 08:18
Фото: 1MI

ВСУ атаковали линию газоснабжения и частный дом в белгородском селе

Под огнём оказалось село в Грайворонском округе. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности произошедшей атаки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 19 мая, ВСУ атаковали село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Осколками снаряда посекло кровлю, фасад и забор одного частного дома. Пострадала и линия газоснабжения.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Отметим, что это не первая атака ВСУ на регион за сегодняшний день. Первым пострадала кровля храма Сергия Радонежского в Новооскольском округе, затем — частные дома и авто в Чернянском районе. Ночью система ПВО сбила над регионом четыре БПЛА.

Кроме того, по всей области дважды объявляли ракетную опасность, однако оба раза она длилась не более 10 минут.

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках ВСУ атаковать Белгородскую область
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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