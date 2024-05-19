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ВСУ обстреляли жилые дома и коммерческий объект в белгородском селе

Коммерческий объект под Белгородом пострадал во время очередной атаки ВСУ

19 мая 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли жилые дома и коммерческий объект в белгородском селе

Удар ВСУ пришёлся на Новую Таволжанку Шебекинского округа. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа атаковали ВСУ. Обошлось без пострадавших, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждения получили нежилое здание и неработающий коммерческий объект. В двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Продолжается обход территории.

Отметим, что сегодня, 20 мая, также загорелась кровля храма Сергия Радонежского в Новооскольском округе, пострадали частные дома и авто в Чернянском районе, а также домовладение и линия газоснабжения в Грайворонском округе.

Ночью система ПВО уничтожила три украинских БПЛА, утром — ещё один.

Новой целью ВСУ стал частный дом и линия газоснабжения под Белгородом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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