Коммерческий объект под Белгородом пострадал во время очередной атаки ВСУ

ВСУ обстреляли жилые дома и коммерческий объект в белгородском селе

Удар ВСУ пришёлся на Новую Таволжанку Шебекинского округа. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.