Коммерческий объект под Белгородом пострадал во время очередной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Село Новая Таволжанка Шебекинского округа атаковали ВСУ. Обошлось без пострадавших, отметил глава региона Вячеслав Гладков.
Повреждения получили нежилое здание и неработающий коммерческий объект. В двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Продолжается обход территории.
Отметим, что сегодня, 20 мая, также загорелась кровля храма Сергия Радонежского в Новооскольском округе, пострадали частные дома и авто в Чернянском районе, а также домовладение и линия газоснабжения в Грайворонском округе.
Ночью система ПВО уничтожила три украинских БПЛА, утром — ещё один.