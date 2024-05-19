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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Минувшей ночью над Белгородской областью сбили четыре воздушной цели

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках ВСУ атаковать Белгородскую область

19 мая 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney

Минувшей ночью над Белгородской областью сбили четыре воздушной цели

Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью ночью и утром 19 мая. Есть ли последствия на земле, неизвестно. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Сюжет
Пво

За ночь 19 мая над Белгородской областью система ПВО уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата. Ещё один БПЛА сбили около 07:40.

Над какой именно территорией ликвидировали воздушные цели, в Минобороны РФ не сообщили. О последствиях на земле также неизвестно.

Напомним, что за ночь пострадали сёла Новооскольского округа и Чернянского района. В первом загорелась кровля храма Сергия Радонежского, во втором пострадали два частных дома и один автомобиль. Пострадавших нигде нет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пво#Белгород#Минобороны#Атака ВСУ#БПЛА
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