В Минобороны РФ сообщили о новых попытках ВСУ атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
За ночь 19 мая над Белгородской областью система ПВО уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата. Ещё один БПЛА сбили около 07:40.
Над какой именно территорией ликвидировали воздушные цели, в Минобороны РФ не сообщили. О последствиях на земле также неизвестно.
Напомним, что за ночь пострадали сёла Новооскольского округа и Чернянского района. В первом загорелась кровля храма Сергия Радонежского, во втором пострадали два частных дома и один автомобиль. Пострадавших нигде нет.