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Спокойный день? ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА самолётного типа

Спокойный день? ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА самолётного типа

18 мая 2024, 16:14
Фото: Bel.ru
Российское ПВО уничтожило беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Сюжет
ВСУ

В субботу, 18 мая, российские вооруженные силы с помощью специальных средств противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат украинской армии над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации, полученной от министерства, около 16:10 по московскому времени была предотвращена очередная попытка боевиков из киевского режима осуществить атаку на объекты на территории России с использованием воздушного беспилотника самолётного типа.

ВСУ регулярно атакуют белгородское приграничье с помощью беспилотников разного типа. Часто целью становятся гражданские объекты и автомобили, в которых гибнут мирные жители.

Ранее город Белгород уже подвергался атакам Вооружённых Сил Украины. С помощью ПВО удалось сбить несколько вражеских объектов, которые приближались к городу. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки два человека пострадали.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Минобороны#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#Беспилотники
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