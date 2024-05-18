Спокойный день? ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА самолётного типа

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
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Updated Сегодня, 16:16
В субботу, 18 мая, российские вооруженные силы с помощью специальных средств противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат украинской армии над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации, полученной от министерства, около 16:10 по московскому времени была предотвращена очередная попытка боевиков из киевского режима осуществить атаку на объекты на территории России с использованием воздушного беспилотника самолётного типа.
ВСУ регулярно атакуют белгородское приграничье с помощью беспилотников разного типа. Часто целью становятся гражданские объекты и автомобили, в которых гибнут мирные жители.
Ранее город Белгород уже подвергался атакам Вооружённых Сил Украины. С помощью ПВО удалось сбить несколько вражеских объектов, которые приближались к городу. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки два человека пострадали.