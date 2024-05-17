Самые сильные атаки БПЛА минувшей ночью пришлись не на Белгородскую область

ВСУ пытались атаковать регионы РФ с помощью более 100 беспилотников

В ночь на 17 мая украинские военные предприняли попытку атаковать территорию России с помощью беспилотников и безэкипажных катеров. Силы ПВО отразили удар, уничтожив в общей сложности более 100 беспилотников, из них шесть — в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.