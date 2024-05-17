Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Беспилотник

Самые сильные атаки БПЛА минувшей ночью пришлись не на Белгородскую область

17 мая 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ пытались атаковать регионы РФ с помощью более 100 беспилотников

В ночь на 17 мая украинские военные предприняли попытку атаковать территорию России с помощью беспилотников и безэкипажных катеров. Силы ПВО отразили удар, уничтожив в общей сложности более 100 беспилотников, из них шесть — в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

В ночь с 16 на 17 мая ВСУ пытались совершить террористические акты с помощью БПЛА и безэкипажных катеров. Целью стали несколько регионов РФ.

Дежурные средства ПВО смогли устранить угрозы. Уничтожены и перехвачены 51 беспилотник над Крымским полуостровом, 44 беспилотника над Краснодарским краем, шесть беспилотников над Белгородской областью и один беспилотник над Курской областью.

Кроме того, в акватории Черного моря морской авиацией и патрульными катерами уничтожены шесть безэкипажных катеров.

Напомним, что минувшей ночью возле Бессоновки Белгородского района в результате удара ВСУ произошёл взрыв, который привел к возгоранию одного из резервуаров на АЗС. Благодаря действиям пожарных, очаг был быстро ликвидирован.

Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом: погибли мать и четырёхлетний ребёнок
Узнать подробнее
Читайте также:
Водителей попросили воздержаться от поездок по дороге под Белгородом из-за атак БПЛАТри человека ранены при атаке дрона: въезд на территорию белгородцы не согласовали
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Крым#Пво#Новости Белгорода#Краснодарский край#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Дрон-камикадзе атаковал авто под Белгородом: погибли мать и четырёхлетний ребёнок
Сегодня, 04:11
На автозаправочной станции под Белгородом произошёл взрыв после атаки дрона
Сегодня, 04:33
С сегодняшнего дня начинаются выплаты для более 20 тысяч белгородцев
Сегодня, 07:12
Прокуратура проверит историю о юной белгородке, родившей в магазине
Сегодня, 06:40
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Вчера, 14:31
"