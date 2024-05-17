Самые сильные атаки БПЛА минувшей ночью пришлись не на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В ночь с 16 на 17 мая ВСУ пытались совершить террористические акты с помощью БПЛА и безэкипажных катеров. Целью стали несколько регионов РФ.
Дежурные средства ПВО смогли устранить угрозы. Уничтожены и перехвачены 51 беспилотник над Крымским полуостровом, 44 беспилотника над Краснодарским краем, шесть беспилотников над Белгородской областью и один беспилотник над Курской областью.
Кроме того, в акватории Черного моря морской авиацией и патрульными катерами уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Напомним, что минувшей ночью возле Бессоновки Белгородского района в результате удара ВСУ произошёл взрыв, который привел к возгоранию одного из резервуаров на АЗС. Благодаря действиям пожарных, очаг был быстро ликвидирован.