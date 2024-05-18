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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Суд приговорил белгородца к девяти годам лишения свободы за попытку воевать за ВСУ

Суд приговорил белгородца к девяти годам лишения свободы за попытку воевать за ВСУ

18 мая 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина пытался незаконно пересечь госграницу. Подробности сообщили в региональном управлении ФСБ.
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Суд

По информации ведомства, 29-летний житель Ракитянского района хотел незаконно пересечь госграницу и перейти на сторону ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования.

Белгородца задержали. По месту его проживания правоохранители провели обыски. У него изъяли боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, а также наркотики в значительном размере.

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал мужчину виновным в совершении ряда преступлений.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет, из которых два года он проведёт в тюрьме, а остальные семь лет — в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине ограничили свободу на один год.

Приговор вступил в законную силу.

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#Кристина Семенчук#Приговор#Белгородская область#Белгородец#Суд#Ракитянский район#ФСБ#Незаконное пересечение госграницы#Белгород#ВСУ#Обыск#Боевые действия
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