Суд приговорил белгородца к девяти годам лишения свободы за попытку воевать за ВСУ

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
По информации ведомства, 29-летний житель Ракитянского района хотел незаконно пересечь госграницу и перейти на сторону ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования.
Белгородца задержали. По месту его проживания правоохранители провели обыски. У него изъяли боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, а также наркотики в значительном размере.
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал мужчину виновным в совершении ряда преступлений.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет, из которых два года он проведёт в тюрьме, а остальные семь лет — в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине ограничили свободу на один год.
Приговор вступил в законную силу.