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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Бои на границе Белгородской и Харьковской областей: что происходит на утро 11 мая

Бои на границе Белгородской и Харьковской областей: что происходит на утро 11 мая

11 мая 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Армия России начала наступательные действия в направлении Харькова и Волчанска. Есть информация о взятии под контроль нескольких населённых пунктов за границей Белгородской области. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.
Сюжет
Харьков

Официальной информации от Минобороны РФ о ходе боевых действий на этих участках не поступало, поэтому мы ориентируемся на данные военных аналитиков, профильных ресурсов и сообщения украинских источников.

По некоторым данным, за сутки российские войска заняли до 11 населённых пунктов и до 50 квадратных километров площади за границей Белгородской области.

По карте «Рыбаря» на утро 11 мая под контролем ВС РФ находится Гоптовка за пунктом пропуска у Журавлёвки, Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Зелёное, а также населённые пункты Огурцово, Гатище и Плетеневка у Волчанска.

Ночью повреждён мост на дамбе Северского Донца у Старого Салтова, по которому проходит основная дорога от Харькова к Волчанску.

Из харьковского приграничья, по сообщениям местных властей, за сутки эвакуировали 1775 мирных жителей.

Фото: Telegram-канал «Рыбарь»
Видео: Telegram-канал «Северный ветер»
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