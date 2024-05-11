Бои на границе Белгородской и Харьковской областей: что происходит на утро 11 мая

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Официальной информации от Минобороны РФ о ходе боевых действий на этих участках не поступало, поэтому мы ориентируемся на данные военных аналитиков, профильных ресурсов и сообщения украинских источников.
По некоторым данным, за сутки российские войска заняли до 11 населённых пунктов и до 50 квадратных километров площади за границей Белгородской области.
По карте «Рыбаря» на утро 11 мая под контролем ВС РФ находится Гоптовка за пунктом пропуска у Журавлёвки, Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Зелёное, а также населённые пункты Огурцово, Гатище и Плетеневка у Волчанска.
Ночью повреждён мост на дамбе Северского Донца у Старого Салтова, по которому проходит основная дорога от Харькова к Волчанску.
Из харьковского приграничья, по сообщениям местных властей, за сутки эвакуировали 1775 мирных жителей.