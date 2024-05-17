Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты Белгорода

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с поставкой Украине дальнобойного оружия и созданием санитарной зоны для защиты приграничья. По его словам, страны НАТО своими действиями показывают, что хотят, «чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина».
Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону. Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс ещё 70-100 км для верности).
Дмитрий Медведев
Медведев добавил, что в противном случае не получится обеспечить безопасность территории РФ. При этом политик заявил, что в случае ухудшения ситуации санитарная зона должна будет проходить «где-то на границе с Польшей или в самой Польше».
Напомнил экс-президент РФ и об учениях, которые проводят по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
О создании санитарной зоны сегодня, 17 мая, говорил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, происходящее сейчас на Харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода.