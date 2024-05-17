Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Дмитрий Медведев

Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты Белгорода

17 мая 2024, 18:24
Фото: страница Дмитрия Медведева в соцсети
Дмитрий Медведев

Медведев допустил появление санитарной зоны у границы с Польшей

Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с поставками Киеву дальнобойного оружия и созданием санитарной зоны для защиты от обстрелов Белгорода. Зампредседателя Совета безопасности заявил, что границы такой зоны в случае продолжения поставок должны быть в районе Польши.
Сюжет
СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с поставкой Украине дальнобойного оружия и созданием санитарной зоны для защиты приграничья. По его словам, страны НАТО своими действиями показывают, что хотят, «чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина».

Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону. Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс ещё 70-100 км для верности).
Дмитрий Медведев

Медведев добавил, что в противном случае не получится обеспечить безопасность территории РФ. При этом политик заявил, что в случае ухудшения ситуации санитарная зона должна будет проходить «где-то на границе с Польшей или в самой Польше».

Напомнил экс-президент РФ и об учениях, которые проводят по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия.

О создании санитарной зоны сегодня, 17 мая, говорил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, происходящее сейчас на Харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода.

Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец спросил Дмитрия Медведева о диалоге России и Украины. Ответ был жёсткимМедведев жёстко прокомментировал крушение военного самолёта в Белгородской областиМедведев высмеял новый указ Зеленского, касающийся Белгородской области
#Инна Рогова#Белгородская область#Владимир Путин#Политика#Украина#Дмитрий медведев#Белгород#Киев#Польша#Границы#Санитарная зона#СВО#Дальнобойное оружие
Подпишитесь
Белгородцы приехали ради огорода в село с режимом ЧС: один погиб, второй ранен
Сегодня, 18:19
В Белгороде дважды прогремели взрывы: уже известно о сбитой ракете «Точка-У»
Сегодня, 17:40
В МЧС сообщили, из-за чего погиб белгородец, спасавший жителей обрушенного дома
Сегодня, 13:10
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
Сегодня, 13:18
«Не услышал молитвенного ажиотажа»: священник — о том, почему «бомбят Белгород»
Сегодня, 14:23
"