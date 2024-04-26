Житель Татарстана пытался пересечь границу в Белгородской области и примкнуть к ВСУ

Белгородские силовики задержали жителя Татарстана при попытке перехода границы

Задержан житель Альметьевска, который пытался перейти на сторону ВСУ. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима за покушение на госизмену и участие в террористической деятельности, сообщили в белгородском управлении ФСБ