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Белгородские силовики задержали жителя Татарстана при попытке перехода границы

Житель Татарстана пытался пересечь границу в Белгородской области и примкнуть к ВСУ

26 апреля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские силовики задержали жителя Татарстана при попытке перехода границы

Задержан житель Альметьевска, который пытался перейти на сторону ВСУ. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима за покушение на госизмену и участие в террористической деятельности, сообщили в белгородском управлении ФСБ
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ФСБ

ФСБ России по Белгородской области задержала россиянина, который хотел незаконно пересечь госграницу, чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ.

Задержанным оказался 30-летний житель Альметьевска. Его поймали при попытке незаконного пересечения границы. Фигуранту дела предъявлены обвинения по по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России («Государственная измена») и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).

Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что приговор вступил в законную силу.

Недавно силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину. Его будут судить за покушение на госизмену.

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