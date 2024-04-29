В отдалённом от границы районе Белгородчины нашли разрушения после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В жилом секторе в Городище в Старооскольском горокруге упал беспилотник. Разрушения есть в шести домах. В них в основном выбиты окна. Также посечён забор. Кроме того, повреждения выявили в автомобиле — пострадало лобовое стекло.
По словам Андрея Чеснокова, в некоторых домах уже заменили стёкла. В остальных провели замеры и заказали стеклопакеты. Восстановление планируется завершить до конца недели.
Об атаке на Городище сообщалось накануне. Кроме того, было известно о падении беспилотника в промышленной зоне в Старооскольском горокруге — в этом случае повреждения получило производственное здание.