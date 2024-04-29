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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге

В отдалённом от границы районе Белгородчины нашли разрушения после атаки БПЛА

29 апреля 2024, 14:52
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге

Шесть домов повреждено от атаки БПЛА в Городище в Белгородской области

Беспилотник упал в жилом секторе. В домах выбило окна, посекло забор. Также повреждён автомобиль, рассказал глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.

В жилом секторе в Городище в Старооскольском горокруге упал беспилотник. Разрушения есть в шести домах. В них в основном выбиты окна. Также посечён забор. Кроме того, повреждения выявили в автомобиле — пострадало лобовое стекло.

По словам Андрея Чеснокова, в некоторых домах уже заменили стёкла. В остальных провели замеры и заказали стеклопакеты. Восстановление планируется завершить до конца недели.

Об атаке на Городище сообщалось накануне. Кроме того, было известно о падении беспилотника в промышленной зоне в Старооскольском горокруге — в этом случае повреждения получило производственное здание.

Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокругеПоследствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге
Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокругеПоследствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге
Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокругеПоследствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге
Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокругеПоследствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге
Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокругеПоследствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге
Последствия падения беспилотника в Старооскольском горокруге
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Восемь человек пострадали после атаки беспилотников в Белгородской области
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